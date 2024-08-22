На террасе не осталось свободных мест: сотни новосибирцев собрались в кинотеатре «Победа» на концерте Евгения Маргулиса

Певец исполнил новые и старые песни Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске вечером 22 августа на летней веранде в кинотеатре «Победа» собрались сотни человек на концерт Евгения Маргулиса. Как рассказал читатель НГС Виктор, на террасе не осталось свободных мест.

— Все столики были заняты, некоторым зрителям даже пришлось стоять всё выступление. Аудитория в основном возрастная. Люди бурными аплодисментами встречали Маргулиса, — рассказал мужчина.

Музыканту сейчас 68 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Виктора, многие зрители подпевали песням исполнителя. В этот вечер певец исполнил такие композиции, как «Шанхай-блюз», «Мой друг» и «Когда ты уйдешь».

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ранее известный российский певец Олег Газманов устроил горячие танцы вместе с гитаристами на концерте на Михайловской набережной в Новосибирске. Артисту недавно исполнилось 73 года.