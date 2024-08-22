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Развлечения На террасе не осталось свободных мест: сотни новосибирцев собрались в кинотеатре «Победа» на концерте Евгения Маргулиса

На террасе не осталось свободных мест: сотни новосибирцев собрались в кинотеатре «Победа» на концерте Евгения Маргулиса

Многие зрители подпевали хитам певца

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13 комментариев

Певец исполнил новые и старые песни

В Новосибирске вечером 22 августа на летней веранде в кинотеатре «Победа» собрались сотни человек на концерт Евгения Маргулиса. Как рассказал читатель НГС Виктор, на террасе не осталось свободных мест.

— Все столики были заняты, некоторым зрителям даже пришлось стоять всё выступление. Аудитория в основном возрастная. Люди бурными аплодисментами встречали Маргулиса, — рассказал мужчина.

Музыканту сейчас 68 лет

По словам Виктора, многие зрители подпевали песням исполнителя. В этот вечер певец исполнил такие композиции, как «Шанхай-блюз», «Мой друг» и «Когда ты уйдешь».

Ранее известный российский певец Олег Газманов устроил горячие танцы вместе с гитаристами на концерте на Михайловской набережной в Новосибирске. Артисту недавно исполнилось 73 года.

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Концерт Кинотеатр Победа Новосибирск Евгений Маргулис
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Комментарии
13
Гость
22 августа 2024, 22:46
Выступление Shaman в Оренбурге проверит прокуратура: артист получил за концерт в городе 16 млн рублей из городского бюджета, тогда как не все пострадавшие от масштабного апрельского паводка дождались компенсации.
Гость
22 августа 2024, 22:54
газманов горячие танцы))
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