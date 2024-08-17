Под «Ясные дни»: Олег Газманов пустился в пляс с гитаристами на концерте в Новосибирске — видео жарких танцев

Певец выступает на Михайловской набережной Источник: Настасья Медведева/NGS.RU











Известный российский певец Олег Газманов устроил горячие танцы вместе с гитаристами на концерте на Михайловской набережной. Артисту недавно исполнилось 73 года.



На мероприятии работает корреспондент НГС Настасья Медведева. Она рассказала, что певец пустился в пляс во время исполнения песни «Ясные дни».



— Олег Газманов и в свои годы очень активен. Устроил жаркие танцы вместе с гитаристами под «Ясные дни», — передает Анастасия Медведева.

Источник: Настасья Медведева/NGS.RU

На опубликованном видео видно, что певец подошел к двоим гитаристам, втроем они начали танцевать, подкидывая ноги вверх. При этом и певец, и его музыканты не прерывали выступления.

