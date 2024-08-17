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Развлечения Под «Ясные дни»: Олег Газманов пустился в пляс с гитаристами на концерте в Новосибирске — видео жарких танцев

Под «Ясные дни»: Олег Газманов пустился в пляс с гитаристами на концерте в Новосибирске — видео жарких танцев

Олегу Газманову недавно исполнилось 73 года

1 304
44 комментария
Певец выступает на Михайловской набережной

Известный российский певец Олег Газманов устроил горячие танцы вместе с гитаристами на концерте на Михайловской набережной. Артисту недавно исполнилось 73 года.

На мероприятии работает корреспондент НГС Настасья Медведева. Она рассказала, что певец пустился в пляс во время исполнения песни «Ясные дни».

— Олег Газманов и в свои годы очень активен. Устроил жаркие танцы вместе с гитаристами под «Ясные дни», — передает Анастасия Медведева.

На опубликованном видео видно, что певец подошел к двоим гитаристам, втроем они начали танцевать, подкидывая ноги вверх. При этом и певец, и его музыканты не прерывали выступления.

Ранее Олег Газманов положительно высказался о Новосибирске. Певец похвалил городские рестораны и гостиницы.

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Новосибирск Олег Газманов Танцы
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Комментарии
46
Жук
17 августа 2024, 22:08
Не надо.
shamank331
17 августа 2024, 21:55
под фонограмму можно и песок встряхнуть без изменения в звучании, мастерство не пропьёшь)))).
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