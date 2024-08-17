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Развлечения «Все прекрасно»: певец Олег Газманов похвалил Новосибирск за рестораны

«Все прекрасно»: певец Олег Газманов похвалил Новосибирск за рестораны

Выступление певца проходит на Михайловской набережной в эти минуты

2 257
51 комментарий
Артист выступает на Михайловской набережной 17 августа

Известный российский певец Олег Газманов похвалил Новосибирск перед выступлением на Михайловской набережной. Певец отметил рост числа ресторанов в нашем городе.

Певец перед выступлением пообщался с новосибирскими журналистами. Он сказал, что много путешествует по России в рамках своего гастрольного тура.

— Новосибирск, Сибирь и все наши города очень серьезно поднимаются, много строительства идет. Рестораны появляются, гостиницы, всё прекрасно, — заявил Олег Газманов.

Выступление певца на Михайловской набережной проходит в эти минуты. Послушать популярного исполнителя патриотических песен собрались несколько тысяч человек.

Ранее известный блогер Артемий Лебедев похвалил новосибирский аэропорт «Толмачево». Он назвал зарубежные аэропорты «сараями».

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Новосибирск Олег Газманов Рестораны Похвала
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Комментарии
51
Татьяна 53
17 августа 2024, 21:48
Совсем не понимаю, одни бегут от взрывов и пожаров, другие концерты закатывают, не за бесплатно же он сюда приехал, фу противно.
шёлтут
17 августа 2024, 21:24
Можно я первым ничего не скажу об этои приплясуне?
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