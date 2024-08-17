«Все прекрасно»: певец Олег Газманов похвалил Новосибирск за рестораны

Известный российский певец Олег Газманов похвалил Новосибирск перед выступлением на Михайловской набережной. Певец отметил рост числа ресторанов в нашем городе.
Певец перед выступлением пообщался с новосибирскими журналистами. Он сказал, что много путешествует по России в рамках своего гастрольного тура.
— Новосибирск, Сибирь и все наши города очень серьезно поднимаются, много строительства идет. Рестораны появляются, гостиницы, всё прекрасно, — заявил Олег Газманов.
Выступление певца на Михайловской набережной проходит в эти минуты. Послушать популярного исполнителя патриотических песен собрались несколько тысяч человек.
Ранее известный блогер Артемий Лебедев похвалил новосибирский аэропорт «Толмачево». Он назвал зарубежные аэропорты «сараями».