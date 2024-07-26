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Дороги и транспорт «Красивая обертка»: новосибирцы недовольны тем, что Артемий Лебедев похвалил Толмачево — они считают иначе

«Красивая обертка»: новосибирцы недовольны тем, что Артемий Лебедев похвалил Толмачево — они считают иначе

Блогер сравнил наш аэропорт с лондонскими, заявив, что Толмачево лучше

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13 комментариев
Блогер обычно ругает Новосибирск, но в этот раз похвалил наш новый терминал, который построили недавно

Московский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что новосибирский аэропорт Толмачево лучше тех, что расположены в Лондоне. Он отметил, что зарубежные аэропорты похожие на сараи и архитекторам стоит поучиться у россиян. Новосибирцы неожиданно возмутились на похвалу Лебедева.

В своем видео блогер сравни аэропорт Лутон в Лондоне и Толмачево в Новосибирске, он отметил, что наш терминал намного лучше выглядит визуально и внутри находиться приятнее. Читатели НГС написали более 100 комментариев под новостью, большинство с Лебедевым не согласны, но при этом 68% проголосовали в опросе, что новый терминал — крутой.

Новосибирцы похвалили внешний вид нового терминала, но говорят, что недовольны тем, что происходит внутри. По их словам, навигация неудобная, нет фонтанчиков с водой и мало сидений.

— А Лебедев не пробовал пройти из терминала «C» в терминал «B»? Там участок перехода практически по улице — задумка мирового уровня! — пишет читатель НГС.

— Терминал выглядит красиво и на этом все. Двери перекрыты, людей на контроле мало и поэтому жуткие очереди не двигающиеся, плохие выходы на посадку. Чего стоит крайний правый, спускаешься с эскалатора или по лестнице и прямо в толпу, сойти даже некуда, людям присесть негде. Багаж постоянно теряют, даже на прямых рейсах, — считает новосибирец.

— Это он не пользовался нашим аэропортом. Организация на нуле, окна регистрации понапиханы друг на друга, хотя место позволяет разделить очереди, на досмотр с эскалатора люди в очередях стоят. Может и красиво, но нисколько не удобнее и не лучше прежнего аэропорта, — уверен сибиряк.

— Красивая обёртка, но нет фонтанчиков для питья и заполнения бутылок. В туалете на втором этаже не работал сенсор спуска воды в унитазе и обе сушилки для рук. Общее впечатление: построил профессионал, а пользуются дикари, не способные сохранить то, что неожиданно упало в руки. Посмотрим в каком состоянии будет помещение и сервис через год, — говорит читатель.

— В зоне прилета для встречающих в Новосибирске даже кресел нет, только зона для инвалидов. До выхода из аэропорта метров пятьсот, вокруг одни платные автостоянки, на вылете при регистрации какая-то полоса препятствий, похожая на лабиринт. Во всем аэропорту мало мест для отдыха пассажиров, залы большие, но кресел мало. Аэропорт красивый, но организация плохая, — делится сибиряк.

Упрекнули Лебедева и в том, что он сравнивает абсолютно разные вещи: аэропорт Лутон для лоукостеров и в Лондоне есть главный аэропорт — Хитроу, а в Новосибирске только Толмачево.

— Сравнивать надо подобное с подобным. В Новосибирске нет ультра бюджетных лоукостерных аэропортов, вот пусть и сравнивает тогда с классическими, а не с Лутоном и не с парижским Бове, — ругается на Лебедева читатель.

— В других аэропортах Лондона зашкаливает уровень пафоса и понтов. Толмачево — пример простоты и практичности, — говорит читатель.

— Наш аэропорт выглядит получше аэропорта Сочи. Там, в отличие от Толмачево и присесть не всегда найдешь возможность. Кругом кафе и магазины, пассажиры на втором плане, — сравнивает местный житель.

— Да в России вообще в большинстве крупных городов в последние годы построили новые отличные аэропорты. И не только аэропорты, — пишет новосибирец.

Пару дней назад Михаил Мишустин оценил аэропорт Толмачево. Вместе с директором Евгением Янкилевичем, они пообщались о развитии маршрутных сетей, о том, что наш аэропорт — трансферный и благодаря новому терминалу принимает больше пассажиров. В будущем «Новопорт» планирует реконструировать в аэропорту старую взлетно-посадочную полосу.

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Аэропорт Толмачево Артемий Лебедев Блогер Пассажиры Читатель НГС
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Комментарии
13
Жук
26 июля 2024, 11:55
Просто Тёма за деньги да.
Ханна Намити
26 июля 2024, 11:53
у этого крашеного кто то мнение спрашивал в Новосибирске?
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