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Развлечения «Сарай, в котором куча народу»: Артемий Лебедев сравнил аэропорты Лондона и Новосибирска — какой лучше

«Сарай, в котором куча народу»: Артемий Лебедев сравнил аэропорты Лондона и Новосибирска — какой лучше

Блогер обычно критикует наш город и его архитектуру, но не в этот раз

3 352
34 комментария
Новый терминал Толмачево построили недавно

Московский дизайнер Артемий Лебедев неожиданно похвалил Новосибирск, а точнее новый терминал аэропорта Толмачево. Об этом он рассказал в своем обзоре новостей во «Вконтакте».

Лебедев сравнил аэропорт Лутон в Лондоне и Толмачево в Новосибирске, он заявил, что наш терминал намного лучше выглядит визуально и внутри находиться приятнее.

— Сравнить аэропорт Новосибирска и тот, что есть в Англии — это небо и земля. Англичанам есть куда стремиться, например, можно к русским архитекторам, чтобы сделать что-то [красивое]. Их аэропорты, как правило, сараи, в которых куча народу, — заявил в видео Лебедев.

По словам блогера, в аэропорту Лутон было большое количество людей, все толпились, очереди были и в ресторанах.

А вам нравится Толмачево?

Да, новый терминал крутой
Нет, видал и получше
Я не летаю на самолетах и не гуляю по аэропортам

Пару месяцев назад Лебедев жестко прошелся по Новосибирску, он заявил, что в городе нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

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Толмачево Аэропорт Артемий Лебедев Блогер
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Комментарии
35
275162540
25 июля 2024, 17:22
Ну, так-то к аэропорту новосибирск отношение имеет только географическое. Проект сделала московская команда "Спектрум". Кузенцов и Чобан архитекторы.
Голая правда
25 июля 2024, 17:30
Вот только там рейсы по стране наверное все прямые, без мучительных пересадок )))
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