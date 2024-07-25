«Сарай, в котором куча народу»: Артемий Лебедев сравнил аэропорты Лондона и Новосибирска — какой лучше

Новый терминал Толмачево построили недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Московский дизайнер Артемий Лебедев неожиданно похвалил Новосибирск, а точнее новый терминал аэропорта Толмачево. Об этом он рассказал в своем обзоре новостей во «Вконтакте».



Лебедев сравнил аэропорт Лутон в Лондоне и Толмачево в Новосибирске, он заявил, что наш терминал намного лучше выглядит визуально и внутри находиться приятнее.

— Сравнить аэропорт Новосибирска и тот, что есть в Англии — это небо и земля. Англичанам есть куда стремиться, например, можно к русским архитекторам, чтобы сделать что-то [красивое]. Их аэропорты, как правило, сараи, в которых куча народу, — заявил в видео Лебедев.

По словам блогера, в аэропорту Лутон было большое количество людей, все толпились, очереди были и в ресторанах.

А вам нравится Толмачево? Да, новый терминал крутой Нет, видал и получше Я не летаю на самолетах и не гуляю по аэропортам

Пару месяцев назад Лебедев жестко прошелся по Новосибирску, он заявил, что в городе нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

