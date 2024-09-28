Пробки из машин и людей: сотни новосибирцев пытаются выбраться с территории нового ЛДС — кадры толпы у «Сибирь-Арены»

На площадке ЛДС оказались сотни людей Источник: Настасья Медведева/NGS.RU











Вечером 28 сентября в Новосибирске рядом с новым ЛДС собралась толпа. Сотни новосибирцев вышли на улицу из здания «Сибирь-Арены» после музыкального концерта. Смотрим видео.

Новосибирцы были на концерте певицы Zivert Источник: Настасья Медведева/NGS.RU

Судя по кадрам, на участке образовался затор из машин в направлении нового ЛДС — парковка рядом с «Сибирь-Ареной» заполнена. Сотни людей направились с территории площадки в сторону Немировича-Данченко — на видео можно заметить, как толпа идет вдоль дороги.

По информации 2ГИС, затор образовался на территории нового ЛДС. Кроме того, пробка собралась на Октябрьском мосту — по информации пользователя сервиса, там произошло ДТП.

Вблизи ЛДС собралась пробка Источник: 2ГИС









