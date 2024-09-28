«Как вас много!»: Zivert вышла в красном к новосибирцам — видео, как ее встречала толпа

В Новосибирске начался концерт Zivert (12+). Певица вышла к зрителям на сцену «Сибирь-Арены» — для своего выступления она выбрала красный наряд.
НГС вместе с сибиряками пришел на концерт артистки. Показываем видео, как ее встречала толпа.
Во время концерта Zivert поблагодарила своих зрителей и передала всем «большой привет».
— Как вас много! Спасибо каждому. Каждому живому сердцу, каждой паре ног, которые пришли сегодня сюда. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер вместе с нами, — сказала артистка.
За несколько часов до начала концерта в Новосибирске на подъезде к новому ЛДС собралась пробка. Затор образовался в районе улицы Немировича-Данченко, в нем оказались десятки машин.