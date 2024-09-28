«Как вас много!»: Zivert вышла в красном к новосибирцам — видео, как ее встречала толпа

Концерт певицы проходит на «Сибирь-Арене» Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирске начался концерт Zivert (12+). Певица вышла к зрителям на сцену «Сибирь-Арены» — для своего выступления она выбрала красный наряд.

НГС вместе с сибиряками пришел на концерт артистки. Показываем видео, как ее встречала толпа.

Судя по кадрам, на площадке собрались сотни зрителей Источник: Настасья Медведва/NGS.RU

Во время концерта Zivert поблагодарила своих зрителей и передала всем «большой привет».

Для своего концерта певица выбрала красный наряд Источник: Настасья Медведва/NGS.RU

— Как вас много! Спасибо каждому. Каждому живому сердцу, каждой паре ног, которые пришли сегодня сюда. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер вместе с нами, — сказала артистка.