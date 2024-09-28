НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

южн.

 765мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Дорогу у нового ЛДС сковали пробки

Сибиряки — про работу в офисе
Странное ДТП во дворе
Что интересного в стране
Пенсионер умер после драки
Золотой фонд домов Новосибирска
Обзор белорусской ярмарки
Китаец по цене коттеджа
Новости в Telegram
Развлечения «Как вас много!»: Zivert вышла в красном к новосибирцам — видео, как ее встречала толпа

«Как вас много!»: Zivert вышла в красном к новосибирцам — видео, как ее встречала толпа

Концерт певицы проходит на площадке «Сибирь-Арены»

857
10 комментариев

Концерт певицы проходит на «Сибирь-Арене»

В Новосибирске начался концерт Zivert (12+). Певица вышла к зрителям на сцену «Сибирь-Арены» — для своего выступления она выбрала красный наряд.

НГС вместе с сибиряками пришел на концерт артистки. Показываем видео, как ее встречала толпа.

Судя по кадрам, на площадке собрались сотни зрителей

Во время концерта Zivert поблагодарила своих зрителей и передала всем «большой привет».

Для своего концерта певица выбрала красный наряд

— Как вас много! Спасибо каждому. Каждому живому сердцу, каждой паре ног, которые пришли сегодня сюда. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер вместе с нами, — сказала артистка.

За несколько часов до начала концерта в Новосибирске на подъезде к новому ЛДС собралась пробка. Затор образовался в районе улицы Немировича-Данченко, в нем оказались десятки машин.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
14314447
8 минут
Zivert . Что нельзя по Русскому назвать ?
Яков Плотников
10 минут
Безумно интересная новость…..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Igor,54

Ирина,51

Татьяна,42

Василий,28

Светлана,38

Таня,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление