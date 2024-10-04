«На протяжении 10 лет она отвечала отказом». Ирина Винер — об Алине Кабаевой и уходе из Федерации художественной гимнастики

Ирина Виннер рассказала, почему покинула пост главы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Источник: MSK1.RU











Накануне выдающийся тренер Ирина Винер объявила, что уходит с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она возглавляла ее на протяжении 16 лет. Также стало известно, что ВФХГ вместе с четырьмя другими ассоциациями войдет в состав объединенной Федерации гимнастических видов спорта. Ее возглавит президент РЖД Олег Белозеров. В интервью MSK1.RU Ирина Винер рассказала, почему ушла со своего поста, кого хотела видеть своей преемницей и как на будущее гимнастики повлияют эти изменения.

— Ирина Александровна, почему вы ушли с поста президента Федерации художественной гимнастики?

— Все свои награды перед отечеством, такие как «Герой России», полный кавалер ордена России, я получила за свою тренерскую работу и за результаты, которые были благодаря этому достигнуты.

Воспитанницы Ирины Винер завоевали 51 медаль Олимпийских игр и 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

Исполнение обязанностей президента Федерации было дополнительной нагрузкой к моей основной работе тренера сборной команды. К сожалению, этим никто не занимался. Никто не знал изнутри художественную гимнастику так, как знала я. И не было достойных людей, которые смогли бы исполнить эту роль.

Теперь у меня подросли мои ученицы: олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, Яна Луконина, Алина Макаренко и десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. У них прекрасное образование — не только тренерское. У нас художественная гимнастика сейчас на большом подъеме. И на этом подъеме я с удовольствием передаю моим ученицам-преемницам свои обязанности президента Федерации. Но, конечно, я буду им помогать, и они будут со мной советоваться.

— Чем вы планируете заниматься?

— Я остаюсь главным тренером, линейным тренером сборной команды. Да, я руковожу, но прежде всего сама ставлю и отрабатываю программы в индивидуальных и групповых упражнениях. Сейчас я сняла с себя дополнительные очень сложные обязанности, которые отнимали у меня время от работы в зале.

Также я остаюсь председателем комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни в Общественной палате и председателем совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Эти обязанности тоже требуют от меня особого внимания, так как они связаны со здоровьем и развитием физической культуры.

— Вы предлагали Алине Кабаевой возглавить Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, почему этого не произошло?

— Еще десять лет назад я предложила Алине Кабаевой заменить меня в должности президента Федерации. В то время она работала в Госдуме, а потом возглавила «Национальную Медиа Группу». Но на протяжении этих десяти лет Кабаева всё время отвечала отказом.

— Что вы думаете о назначении Олега Белозерова на должность президента Федерации?

— Он очень грамотный человек, я его очень уважаю. Это правильно, что его выбрали. С одной стороны, он не понаслышке знает о спорте. С другой стороны, он не принадлежит ни к какому виду гимнастики. Поэтому будет принимать совершенно независимые решения, которые будут идти на благо этих видов спорта, объединившихся в одну федерацию.