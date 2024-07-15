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Спорт «Целый год тяжело болел»: в Новосибирске умер известный хоккеист и арбитр Валентин Смышляев — ему было 90 лет

«Целый год тяжело болел»: в Новосибирске умер известный хоккеист и арбитр Валентин Смышляев — ему было 90 лет

Он много лет был председателем Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области

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В октябре Валентину Смышляеву исполнился бы 91 год

В воскресенье, 14 июля, на 91-м году жизни скончался известный новосибирский хоккеист, тренер и судья Валентин Смышляев. Об этом НГС рассказал его внук Семен Смышляев.

— Дедушка тяжело болел около года. Его состояние резко ухудшилось полгода назад, когда умер его последний близкий друг. Всю свою жизнь дедушка отдал новосибирскому хоккею и спорту, говорю без преувеличения. Работал до последнего. Волевой и авторитетный человек был, — сказал Семен Смышляев.

Валентин Смышляев начал играть в хоккей с мячом в детской команде «Локомотива» в 1947 году. С 1964 по 1988 работал старшим тренером команды «Темп» из Новосибирска. Следующие четыре года был директором и тренером новосибирского ХК «Комета». В 1965 году Смышляев занимался судейством, получив звания арбитра всесоюзной категории и дойдя до работы на матчах Высшей лиги (1973–1987 гг).

Много лет работал председателем областной коллегии судей, а также председателем Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области.

Редакция НГС выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Васильевича.

14 июля новосибирцы простились с другим легендарным хоккеистом и тренером Андреем Тарасенко. Смотрите, как это было.

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Комментарии
1
Гость
15 июля 2024, 11:15
Помер Валентин
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