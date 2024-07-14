«Был великолепным игроком и хорошим тренером»: в Новосибирске простились с легендой хоккея Андреем Тарасенко

В Новосибирске на 56-м году жизни скончался хоккеист Андрей Тарасенко — он ушел из жизни 11 июля. Легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ. На протяжении 16 лет Андрей Тарасенко занимался подготовкой спортсменов. Прощание прошло 14 июля в здании ЛДС «Сибирь». Сотни новосибирцев разных возрастов пришли проститься со спортсменом.
Новосибирцы приносили цветы, венки, выражали соболезнования близким спортсмена. Цветы также несут к памятнику хоккеисту у ЛДС «Сибирь».
Поток желающих простится с тренером казался бесконечным. Люди входили внутрь на ледовую арену, прощались и уходили. Некоторые оставались до конца церемонии, чтобы проводить покойного в последний путь.
— Грусть, печаль, скорбим вместе с близкими. Для хоккейной семьи это большая потеря, и для общества в целом. Из жизни ушел талантливый тренер и хороший человек, — поделилась Алена, хоккейная болельщица.
Андрея Тарасенко называют добрейшей души человеком и талисманом хоккейного клуба.
— Очень жаль, не верится, всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан и уверен. Соболезную родным и близким. Буду помнить, — сказал один их новосибирцев на церемонии.
— Очень жаль парня. 55 лет — что это такое? Период расцвета тренерской карьеры, когда есть и знания, и опыт. Жалко, когда молодежь умирает. Трудно сказать, что этому предшествовало. Он был великолепным игроком и хорошим тренером, много работал с молодежью. Для ХК «Сибирь» это огромная потеря. Соболезнования родным, болельщикам и всем остальным, — высказался ветеран хоккея Виталий Стаин.
Андрей Тарасенко родился в Новосибирске 11 сентября 1968 года, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Позднее он долгое время выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».
Спортсмен вошел в состав олимпийской сборной России в 1994 году. На пике карьеры нападающего его признали лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х Андрей Тарасенко вернулся в Новосибирск. С 2008 года работал в тренерском штабе ХК «Сибирь».
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.
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