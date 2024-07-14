«Был великолепным игроком и хорошим тренером»: в Новосибирске простились с легендой хоккея Андреем Тарасенко

Новосибирцы простились с хоккейным тренером Андреем Тарасенко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на 56-м году жизни скончался хоккеист Андрей Тарасенко — он ушел из жизни 11 июля. Легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ. На протяжении 16 лет Андрей Тарасенко занимался подготовкой спортсменов. Прощание прошло 14 июля в здании ЛДС «Сибирь». Сотни новосибирцев разных возрастов пришли проститься со спортсменом.



Новосибирцы приносили цветы, венки, выражали соболезнования близким спортсмена. Цветы также несут к памятнику хоккеисту у ЛДС «Сибирь».

Церемонию прощания назначили на 13:00 — у входа собралась толпа скорбящих новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый желающий мог прийти на церемонию и попрощаться с тренером Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поток желающих простится с тренером казался бесконечным. Люди входили внутрь на ледовую арену, прощались и уходили. Некоторые оставались до конца церемонии, чтобы проводить покойного в последний путь.

Скорбящие выражали соболезнования семье Андрея Тарасенко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Грусть, печаль, скорбим вместе с близкими. Для хоккейной семьи это большая потеря, и для общества в целом. Из жизни ушел талантливый тренер и хороший человек, — поделилась Алена, хоккейная болельщица.



Причина смерти тренера пока неизвестна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрея Тарасенко называют добрейшей души человеком и талисманом хоккейного клуба.

— Очень жаль, не верится, всегда на скамейке, всегда с игроками, всегда сдержан и уверен. Соболезную родным и близким. Буду помнить, — сказал один их новосибирцев на церемонии.

Андрей Тарасенко оставил свой след в памяти болельщиков «Сибири» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Очень жаль парня. 55 лет — что это такое? Период расцвета тренерской карьеры, когда есть и знания, и опыт. Жалко, когда молодежь умирает. Трудно сказать, что этому предшествовало. Он был великолепным игроком и хорошим тренером, много работал с молодежью. Для ХК «Сибирь» это огромная потеря. Соболезнования родным, болельщикам и всем остальным, — высказался ветеран хоккея Виталий Стаин.

Участники ХК Сибирь не могут поверить в происходяшее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Церемония прощания длилась два часа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Семья Андрея Тарасенко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрей Тарасенко родился в Новосибирске 11 сентября 1968 года, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Позднее он долгое время выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».



Спортсмен вошел в состав олимпийской сборной России в 1994 году. На пике карьеры нападающего его признали лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х Андрей Тарасенко вернулся в Новосибирск. С 2008 года работал в тренерском штабе ХК «Сибирь».

Мемориал у ЛДС «Сибирь» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.



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