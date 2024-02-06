Вместо тройной премии — двойная: в Сети появилась информация об обмане игроков хоккейной «Сибири»

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко заявил, что игроков хоккейной «Сибири» обманули. В своем телеграм-канале о рассказал, чем закончилась история с обещанием выплатить игрокам тройные премии.
На прошлой неделе Шевченко поделился информацией о том, что эти деньги игрокам хоккейной «Сибири» обещали за победу над «Амуром» в матче, который состоялся 2 февраля. Обещания было якобы сделано перед матчем. В клубе в разговоре с редкацией НГС отказались комментировать слухи.
5 февраля Шевченко написал новый пост.
— Игроки «Сибири» вновь стали жертвой обмана. На этот раз со стороны руководства. Помните «тройные премиальные в день игры» перед матчем с «Амуром»? Дали двойные, а оставшуюся часть отдадут только после попадания в плей-офф. Никто не вредит клубу больше, чем руководство, — высказался в телеграм-канале Шевченко.
Корреспондент НГС снова обратилась за комментарием в пресс-службу хоккейного клуба. На момент публикации материала информацию по ситуации не прокомментировали.
Вечером 2 февраля «Сибирь» встретилась с командой из Хабаровска. Матч проходил на территории Новосибирска. Победу одержали по буллитам сибиряки со счетом 4:3.
Ранее НГС писал о том, что хоккейная «Сибирь» всухую проиграла «Ак Барсу» в домашнем матче. Болельщики в спешке покидали арену еще во время 3 периода.