Вместо тройной премии — двойная: в Сети появилась информация об обмане игроков хоккейной «Сибири»

5 февраля Шевченко написал новый пост.

— Игроки «Сибири» вновь стали жертвой обмана. На этот раз со стороны руководства. Помните «тройные премиальные в день игры» перед матчем с «Амуром»? Дали двойные, а оставшуюся часть отдадут только после попадания в плей-офф. Никто не вредит клубу больше, чем руководство, — высказался в телеграм-канале Шевченко.

