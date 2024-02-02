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ХК «Сибирь» обошел «Амур» в домашнем матче — 8 ярких фото

Матч проходил на площадке нового ЛДС

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Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу

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Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над соперниками из хабаровского «Амура» в домашнем матче. Игра между хоккеистами завершилась счетом 4–3 (1:1, 2:3, 3:3, 4:3БУЛ) в пользу новосибирских спортсменов.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с болельщиками посетил матч, который проходил на площадке «Сибирь-Арены». Смотрим 8 ярких кадров с игры.

Матч проходил на площадке «Сибирь-Арены»

Матч проходил на площадке «Сибирь-Арены»

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Счет в первом периоде игры открыл хоккеист «Сибири» Энди Андреофф. Спортсмен вывел команду вперед на первой минуте матча. Соперники из команды «Амура» смогли сравнять счет к девятой минуте игры.

Счет матча открыл ХК «Сибирь»

Счет матча открыл ХК «Сибирь»

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Соперники «Сибири» в первом периоде смогли сравнять счет

Соперники «Сибири» в первом периоде смогли сравнять счет

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Второй период оказался не самым удачным для новосибирских спортсменов. Уже спустя три минуты после начала ХК «Амур» забросил шайбу в ворота соперников, еще один гол забили «Сибири» примерно через 10 минут игры. Несмотря на это, новосибирцы успели забить до конца периода шайбу в ворота соперников, сократив отставание в счете. Гол принес Иван Климович.

Во время матчей были штрафы

Во время матчей были штрафы

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Восстановить равенство в счете новосибирцам удалось во время третьего периода

Восстановить равенство в счете новосибирцам удалось во время третьего периода

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В третий период «Сибирь» смогла сравнять счет, шайбу забросил Егор Аланов. Как сообщили на сайте ХК «Сибирь», на 49-минуте игры «Амур» отпраздновал четвертый гол в ворота новосибирской команды. После видеопросмотра выяснилось, что шайбу забросили рукой — ее отменили.

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Хоккеист «Сибири» Федор Гордеев смотрел на игру в футболке «Я русский». В январе в КХЛ сообщили, что хоккеист имеет статус «Иностранный игрок». Из-за нарушения лимита на легионеров «Сибири» присудили четыре технических поражения

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Матч имел важное значение для новосибирской команды. ХК «Сибирь» занимает 10 метро в турнирной таблице конференции «Восток» и имеет шансы попасть в зону плей-офф. Для этого спортсменам нужно выйти как минимум на 8 место списка.

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2 февраля стало известно, что в спортивной среде появилась информация о тройных премиальных для хоккеистов «Сибири». Их якобы выплатят за победу над «Амуром». В пресс-службе ХК заявили, что клуб не комментирует слухи.

ХК СибирьХоккейСибирь-АренаАмурНовосибирск
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