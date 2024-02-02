ХК «Сибирь» обошел «Амур» в домашнем матче — 8 ярких фото

Второй период оказался не самым удачным для новосибирских спортсменов. Уже спустя три минуты после начала ХК «Амур» забросил шайбу в ворота соперников, еще один гол забили «Сибири» примерно через 10 минут игры. Несмотря на это, новосибирцы успели забить до конца периода шайбу в ворота соперников, сократив отставание в счете. Гол принес Иван Климович.