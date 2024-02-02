ХК «Сибирь» обошел «Амур» в домашнем матче — 8 ярких фото

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над соперниками из хабаровского «Амура» в домашнем матче. Игра между хоккеистами завершилась счетом 4–3 (1:1, 2:3, 3:3, 4:3БУЛ) в пользу новосибирских спортсменов.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с болельщиками посетил матч, который проходил на площадке «Сибирь-Арены». Смотрим 8 ярких кадров с игры.
Счет в первом периоде игры открыл хоккеист «Сибири» Энди Андреофф. Спортсмен вывел команду вперед на первой минуте матча. Соперники из команды «Амура» смогли сравнять счет к девятой минуте игры.
Второй период оказался не самым удачным для новосибирских спортсменов. Уже спустя три минуты после начала ХК «Амур» забросил шайбу в ворота соперников, еще один гол забили «Сибири» примерно через 10 минут игры. Несмотря на это, новосибирцы успели забить до конца периода шайбу в ворота соперников, сократив отставание в счете. Гол принес Иван Климович.
В третий период «Сибирь» смогла сравнять счет, шайбу забросил Егор Аланов. Как сообщили на сайте ХК «Сибирь», на 49-минуте игры «Амур» отпраздновал четвертый гол в ворота новосибирской команды. После видеопросмотра выяснилось, что шайбу забросили рукой — ее отменили.
В серии буллитов во время встречи команд игроки «Сибири» вырвались вперед. Победный бросок принес Михаил Назаров.
2 февраля стало известно, что в спортивной среде появилась информация о тройных премиальных для хоккеистов «Сибири». Их якобы выплатят за победу над «Амуром». В пресс-службе ХК заявили, что клуб не комментирует слухи.