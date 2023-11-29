«Заливает лед»: стало известно, когда откроются первые катки в Новосибирске

В Новосибирске назвали дату открытия первых ледовых катков в городе. Как сообщили в пресс-службе МАУ «Стадион», площадки могут заработать уже в эту субботу, 2 декабря.
Массовое катание на коньках организуют на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере. Катки будут работать ежедневно с 12:00 до 22:00 часов, вход со своими коньками бесплатный.
— Если не подведут погодные условия, то любителей активного отдых ждем уже в эту субботу на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере, в 12.00 откроется массовое катание, — указано в сообщении. — Заливаем лед, пункты проката и теплые раздевалки готовы.
По данным учреждения, в ближайшее время в городе также планируется открыть каток в Центральном парке. Всего к зимнему сезону этого года «Стадион» подготовит почти полсотки ледовых площадок в городе.
Полный список мест, где можно прокатиться на коньках, мы публиковали 22 ноября. Этой зимой в Новосибирске льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков.