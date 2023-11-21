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Тема дняГде будут работать елочные базары в Новосибирске
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«Готовимся к Новому году»: в центре Новосибирска устанавливают площадку для катка — смотрим фото

Городской каток откроется в парке

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Фотографии опубликовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

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В Новосибирске строители готовят площадку для городского катка. Фотографии работ в своем телеграм-канале опубликовала вице-мэр Анна Терешкова.

Как сообщила заместитель мэра, площадку создают в Центральном парке. Смотрим кадры работ.

На территории парка лежат строительные материалы

На территории парка лежат строительные материалы

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Площадку будущего катка оборудовали забором

Площадку будущего катка оборудовали забором

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— В Центральном парке «Стадион» уже начинает создавать городской каток! Мы очень ждем и готовимся к Новому году! — сообщила в телеграм-канале Анна Терешкова.

В середине ноября стало известно, что площадь катка в Центральном парке Новосибирска составит 2,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей спортивной площадки установят теплые раздевалки и пункт проката коньков.

В 2023 году в Новосибирске заработают более 30 елочных базаров. Рассказываем, где будут открыты точки по продаже новогодних деревьев.

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