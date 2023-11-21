«Готовимся к Новому году»: в центре Новосибирска устанавливают площадку для катка — смотрим фото

В Новосибирске строители готовят площадку для городского катка. Фотографии работ в своем телеграм-канале опубликовала вице-мэр Анна Терешкова.
Как сообщила заместитель мэра, площадку создают в Центральном парке. Смотрим кадры работ.
— В Центральном парке «Стадион» уже начинает создавать городской каток! Мы очень ждем и готовимся к Новому году! — сообщила в телеграм-канале Анна Терешкова.
В середине ноября стало известно, что площадь катка в Центральном парке Новосибирска составит 2,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей спортивной площадки установят теплые раздевалки и пункт проката коньков.
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