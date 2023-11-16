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Новый год 2024 в Новосибирске

В бесснежном Новосибирске начали готовить площадку для большого катка — морозов в городе нет

Площадь главного катка займет 2,5 тысячи квадратных метров

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Сейчас в Новосибирске стоит теплая погода

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В Центральном парке Новосибирска начали готовить площадку для катка. Его общая площадь будет 2,5 тысячи кв. метров. Как рассказали в пресс-службе МАУ «Стадион», для посетителей будут сделаны теплые раздевалки и пункт проката коньков.

— Сегодня мы начали готовить площадку для катка: завозим в парк модули, оборудование для заливки, необходимый инвентарь. Как только погода установится, начнем активно заливать площадку, — рассказал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

Каток будет круглой формы

Каток будет круглой формы

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Стоимость проката коньков в этом году для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля, для взрослых — 156 рублей. Вход со своими коньками бесплатно.

Катки планируют открыть также в Нарымском сквере и на территории стадиона «Чкаловец». Там также будут установлены теплые раздевалки и точки проката. В целом к зимнему сезону кроме МАУ «Стадион» готовят почти полсотни ледовых площадок по всему городу.

Сейчас в Новосибирске практически нет снега. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тепло сохранится. Днем температура может подняться до +7 градусов, но к выходным придет похолодание до -10 градусов.

Как стало известно ранее, начать установку главной новогодней елки в Новосибирске, по предварительным данным, собираются 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий.

КатокЦентральный паркНовосибирскНовый год
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