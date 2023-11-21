Где найти ёлку: в Новосибирске заработают новогодние базары — показываем их на карте

В Новосибирске через несколько недель заработают елочные базары. Точки по продаже новогодних деревьев будут открыты с 1 декабря.
Список адресов елочных базаров опубликовало издание «Новосибирские новости» со ссылкой на городскую администрацию. В Новосибирске в последний месяц 2023 года будут работать более 30 точек. Показываем на карте.
Живую ель можно будет купить новосибирцам на левом берегу города на улицах:
— микрорайон Горский, 43;
— Блюхера, 27;
— Пархоменко, 26;
— Колхидская улица, 11;
— Курганская улица, 38А;
— Зорге, 269;
— Комсомольская улица, 10;
— Ветлужская улица, 24;
— Часовая улица, 1.
На правом берегу Новосибирска елочные базары появятся на улицах Чапаева, 1, Выборная улица, 125/1, Большевистская, 52/1, Никитина, 64, Высоцкого, 31/1, Гусинобродское шоссе, 20, Бориса Богаткова,245–247, Бориса Богаткова, 250–252, Бориса Богаткова, 201, Бориса Богаткова, 163/9 и других.
Точки заработают также в районе станции метро «Березовая Роща» на улице Гоголя, 180, вблизи станции «Маршала Покрышкина на Крылова, 53, Гоголя, 33/1, Державина, 36в — Семьи Шамшиных. Купить живую елку горожане смогут на улицах Ленина, 12, Нарымская, 21, Дуси Ковальчук, 75, Дуси Ковальчук, 91, улица Дуси Ковальчук, 173, Дачная улица, 25, Авиастроителей, 1/6 и Объединения, 27.
В начале ноября стало известно, когда в Новосибирске планируется начать установку главной новогодней елки. По предварительным данным, работы начнутся 1 декабря, но точная дата зависит от погодных условий.