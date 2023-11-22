Стало известно, где в Новосибирске заработают ледовые катки — смотрим карту

В Новосибирске этой зимой льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков. Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики, площадки появятся в том числе в городских парках — там также планируется организовать прокат коньков.

