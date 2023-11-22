Стало известно, где в Новосибирске заработают ледовые катки — смотрим карту

В Новосибирске этой зимой льдом зальют 42 хоккейные коробки и 13 катков. Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики, площадки появятся в том числе в городских парках — там также планируется организовать прокат коньков.
В городской администрации составили список адресов ледовых объектов. Мы нанесли места на карту.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, массовое катание на коньках организует МАУ «Стадион» на трех уличных катках: в Нарымском сквере, на стадионе «Чкаловец» и в парке «Центральный».
— На объектах будет организован прокат коньков, теплые раздевалки, предусмотрены спортивно-развлекательные программы и мастер-классы. Дополнительно на стадионе «Чкаловец» будут организованы мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья, — уточнили в городской администрации.
Катки также будут действовать в центре спортивной подготовки «Электрон» на Учительской, 61/1, центре спортивной подготовки «Заря» на Спортивной, 2.
Катки с платным посещением появятся на парковых территориях «Затулинский», «У моря Обского», «Михайловская набережная», «Сосновый бор», «Березовая роща» и «Арена». Бесплатно покататься со своими коньками можно будет в парках «им. С. М. Кирова» и «Бугринская роща.
По информации городской администрации, общая площадь катков в Новосибирске составит около 67890,5 квадратного метра. Даты открытия площадок зависят от погодных условий.
— Заливка льда на ледовых объектах начнется с момента установления стабильных отрицательных значений температуры воздуха. Оптимальной в минимальных значениях температурой для такого процесса является минус 5 градусов Цельсия, — указано в сообщении.
В ноябре в Новосибирске строители готовят площадку для городского катка в Центральном парке. Его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров.