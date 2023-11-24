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На ОбьГЭСе построят новый стадион: футбольное поле появится в 700 метрах от берега реки

Трибуны рассчитаны на 149 мест

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Поле должны построить к середине сентября следующего года

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В Новосибирске ищут подрядчика, который построит футбольное поле на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС для спортивной школы «Энергия». За работы готовы заплатить 113,1 миллиона рублей.

Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Организатор — департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, заказчик — спортивная школа «Энергия». В документах указано, что длина игровой площадки составит 102,1 метра, ширина — 63,2 метра. Трибуны рассчитаны на 149 мест. Для стадиона построят бытовой блок с раздевалками, санузлом, душевой, тренерской комнатой, инвентарной, помещением для арбитров.

Заявки на участие в торгах принимают до 1 декабря. Строительство стадиона должны закончить до 16 сентября 2024 года.

Стадион появится в рядом со школой «Энергия» в 747 метрах от берега Оби

Стадион появится в рядом со школой «Энергия» в 747 метрах от берега Оби

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В апреле 2022 года стало известно, что для строительства поля для спортивной школы «Энергия» ищут инвестора. Тогда работы оценивали в 120 миллионов рублей. Тогда планировалось, что частный партнер разработает проектную документацию, построит стадион и займется его эксплуатацией. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, будут ли направлены на строительство частные срадства.

Ранее НГС писал о том, что на территории парка Дзержинского построят футбольный манеж. Работы уже начались.

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Футбольное полеСоветский районЧасоваяСпортивная школаМэрия НовосибирскаОбьГЭС
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