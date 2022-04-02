В Новосибирске ищут инвестора для нового стадиона на левом берегу — для кого его построят

Власти Новосибирска ищут инвестора для строительства стадиона на перекрестке Часовой и Советского шоссе. Работы оценивают в 120 миллионов рублей.
Информацию разместили на сайте Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Согласно данным, новый стадион нужен для ДЮСШ «Энергия».
— Предпосылки строительства футбольного поля: отсутствие в левобережной части Советского района объектов для занятий футболом и легкой атлетикой, нехватка полноценных футбольных полей для удовлетворения имеющегося спроса среди населения города, — говорится в сообщении.
Предполагается, что срок концессионного соглашения составит 12 лет. Частный партнер должен будет разработать проектную документацию, построить стадион и заниматься его эксплуатацией. Предполагается, что 40 миллионов рублей выделит частный инвестор, 40 — составит капитальный грант и еще 40 миллионов — кредит. Инвестиции можно будет вернуть за счет предоставления стадиона в аренду и проведения на нем коммерческих и спортивных соревнований.
— Проектно-сметная документация находится в департаменте строительства. Министерство спорта обещало профинансировать строительство. Там есть возможность построить бассейн, земля была выделена сразу под несколько объектов, — рассказала НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности о строительстве объекта.
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