Хоккей — единственная отдушина: почему стоит ходить на игры «Сибири» — ответ болельщика на колонку НГС

Я понимаю, что в последнее время общество в России растет над собой. Каждый знает свои права, каждый высказывает по любому поводу мнение, даже если его об этом не просят, даже если он в этом не разбирается. Любой таксист смог бы стать отличным президентом, но он занят на текущей работе, а любой корреспондент смог бы рулить любым спортивным клубом, но ему некогда.



Очень не хочется верить, что эта статья кем-то заказана, но тогда с какой целью она написана и опубликована? Допускаю, что девушку очень волнует состояние клуба, и она решила таким образом изменить ситуацию. Но нужно быть профессиональнее и не допускать ошибок и неточностей.

