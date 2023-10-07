Хоккей — единственная отдушина: почему стоит ходить на игры «Сибири» — ответ болельщика на колонку НГС

Недавно журналист НГС, болельщица ХК «Сибирь» порассуждала, почему она больше не хочет ходить на ее игры. По ее мнению, цены на билеты выросли, а сама команда играет значительно хуже, чем было раньше. В ответ на гневную колонку болельщик Вячеслав Агапов высказал свое мнение. Он уверен, что замечание о ценах и пустых трибунах субъективны, пиарить команду необходимо, и хоккейная «Сибирь» нужна региону: жители должны что-то любить, а дети — к чему-то стремиться. Далее публикуем его рассуждения от первого лица.
Я понимаю, что в последнее время общество в России растет над собой. Каждый знает свои права, каждый высказывает по любому поводу мнение, даже если его об этом не просят, даже если он в этом не разбирается. Любой таксист смог бы стать отличным президентом, но он занят на текущей работе, а любой корреспондент смог бы рулить любым спортивным клубом, но ему некогда.
Очень не хочется верить, что эта статья кем-то заказана, но тогда с какой целью она написана и опубликована? Допускаю, что девушку очень волнует состояние клуба, и она решила таким образом изменить ситуацию. Но нужно быть профессиональнее и не допускать ошибок и неточностей.
Например, утверждение об очень дорогих билетах. Понимаете, утверждение «дорого» — субъективно. Объективным оно становится, если бы стадион был пустой, и проблема незаполняемости трибун была бы именно в стоимости билетов, но этого нет. Цены на билеты — от 450 до 9000 рублей, только выбирай. Я понимаю желание людей за 450 рублей разместиться на лучших местах, но такого не бывает, к сожалению.
Кстати, про пустые трибуны: я посещаю все матчи, смог попасть даже на открытие — пустых мест практически нет. Они могут возникнуть позднее, если игра у клуба не пойдет, но тогда причиной пустых мест будет не стоимость билетов, а игра команды. Исходя из этого, утверждение «дорого» здесь применить нельзя. Если кто-то хочет сэкономить, добро пожаловать с абонементом — благо сейчас их на любой вкус. Впервые в этом году абонементная программа разнообразна: полный, в рассрочку, абонемент выходного дня, детские абонементы со скидкой. Да и с абонементом дешевле, чем если брать билеты на все матчи. Абонемент и на атрибутику 10-процентные скидки дает.
Клуб в этом году впервые пошел в «народ». Были проведены социологические исследования желаний болельщиков, и по многим клуб пошел навстречу. На стадионе появилась детская комната, где можно оставить ребенка и комфортно посмотреть матч. Я еле забрал своего ребенка из этой комнаты — так ему там понравилось.
Вечные рассуждения о том, зачем убрали того тренера, и этого… Того же Николая Заварухина гнали ссаными тряпками, кого-то и Андрей Мартемьянов не устраивал, теперь вот Дэвид Немировски не мил. Чтобы рассуждать на эти темы, нужно быть в курсе планов клуба и многого другого. Кирилл Фастовский — профессионал и знает, что делает. Несколько раз на выездах мне удавалось с ним пообщаться, он рассказывал про свои планы, и я через года вижу, что эти планы в точности исполняются. И с ареной, и с клубом и со многими другими вещами.
Конечно, и он может ошибаться. Но сейчас он идет навстречу пожеланиям болельщиков, хочет построить команду с атакующим стилем. На это нужно время, и как при любом строительном ремонте, сначала грязно, пыльно и некрасиво. Можно ошибиться с бригадой «строителей», тогда ее поменяют, но в том, что в ближайшие годы «Сибирь» превратится в интересную яркую команду, я нисколько не сомневаюсь. Раньше с трудом верилось, что в «Сибири» будут играть ее воспитанники, а сегодня около половины команды — наши ребята.
Ксения возмущена, что команду пиарят лучше, чем они играют. Но господа, хоккей — тот же шоу-бизнес, только спорт. Как бы команда не играла, пиар должен быть на высоте. Но, как говорится, если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел. А дела все-таки есть. Да, мы не чемпионы, и, возможно, никогда ими не станем, но команда нужна области. Это чувство единства на трибунах ни с чем не сравнимо. Добавить сюда отношение к парням в команде как к собственным детям — и все. И ты залип. И оторваться не можешь. Дети, которые ходят на стадион, тоже мечтают играть в хоккей и записываются в секции. После проигрыша «Амуру» сзади меня сидели два пацана и рыдали. Да, они расстроились, это эмоции, пусть и отрицательные, но они наверняка запомнят этот матч.
В целом, я признаю право любого человека на мнение. Но только зрелые люди знают, где, как и в какой форме высказывать свое мнение, а где оно не очень-то и нужно. Я не призываю взасос любить команду и поддерживать ее в любом случае. Просто когда пишете статьи, комментарии, помните, что для кого-то это единственная отдушина. Кто-то благодаря тому, что есть «Сибирь», бросает пить, кто-то встречается, влюбляется, женится. Нужно быть чутче, добрее и снисходительнее, терпеливее.
Когда вы бросаете шарфы в тренеров после проигрышей, плюете в спины хоккеистам, помните, что вы опять придете сюда, потому что без хоккея и нашей «Сибири» жизнь невообразима.
НГС подробно писал о том, как тяжело «Сибирь» боролась за победу в первом матче КХЛ на новой ледовой арене. Победу над «Барысом» удалось реализовать благодаря буллитам. Игра завершилась в пользу новосибирцев со счетом 1:0 (0:0,0:0,0:0,2:1бул).