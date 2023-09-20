Цены — как самолет, играют — как сонные мухи: почему не хочется идти на игры хоккейной «Сибири» — мнение болельщицы со стажем

В Новосибирске, пожалуй, самым популярным видом спорта считается хоккей. На этой игре выросли целые поколения, и сейчас ажиотаж с открытием новой ледовой арены и работой пиарщиков по созданию вокруг «Сибири» настоящего культа только растет. Но вот игра команды, по мнению многих болельщиков, со временем становится все хуже и хуже. При этом цены на матчи мягко говоря «кусаются». Корреспондент НГС, ярая болельщица, порассуждала, почему в последнее время ей не хочется посещать игры когда-то горячо любимой команды. Далее — от первого лица.
— Я с детства интересовалась хоккеем, но не на профессиональном уровне. Просто любитель. Сначала ходила болеть за местную команду в родном городе. Когда перебралась в Новосибирск — логичным продолжением стал переход в ряды болельщиц ХК «Сибирь». Это были 2016–2017 годы. Ребята играли на старом ЛДС. Игры смотрела в основном по телевизору. В 2019 году начала часто посещать домашние матчи. Что помню из тех событий? Билеты было не достать: мест в маленьком старом ЛДС для всех желающих не хватало. Гонка начиналась хорошо заранее — в момент открытия продаж все настороженно дежурили у компьютеров и пытались купить заветные билеты. Иногда везло, иногда нет, и приходилось обращаться к услугам перекупов. Цена на хорошие места в секторах ближе к центру колебалась в районе 950-ти рублей.
В сентябре 2019-го ребята, как по мне, хорошо начали сезон с главным тренером Николаем Заварухиным. Была серия побед в домашних матчах. Спортсмены играли резво, быстро, боролись за победу до конца. Некоторые битвы проигрывали, но не сдавались, хотя и не вышли в плей-офф.
Потом я долгое время не ходила на игры — пару раз смотрела по телевизору, натыкалась на проигрыши, и бросала смотреть в разочаровании. Стоило же мне пропустить игру — они обязательно выигрывали. В этом году открыли долгожданную новую арену, и я не могла пропустить это событие.
Ажиотаж в день открытия, много продаж от перекупов и расстройство фанатов из-за того, что попасть на арену они не смогли, я даже обсуждать не хочу. Но открытие нового ЛДС долго будет ассоциироваться у сибиряков с невозможностью туда попасть и пустыми трибунами.
Я пошла на игру с астанинским «Барысом». Сказать, что матч был напряженным для преданных болельщиков — ничего не сказать. До последнего момента рассчитывать на победу не приходилось. И напряженной игра была не с точки зрения жесткой борьбы за победу, а скорее из-за того, что многие отчетливо понимали, какой неподготовленной и слабой кажется наша команда на фоне соперника. Фанаты буквально матерились на местах — ребята на льду работали очень медленно, совершали странные комбинации, пуская шайбу в пустоту. Под конец болельщики просто ревели. Одержать победу удалось только по буллитам, да и то в нашей команде спасал положение вратарь, а голы хоккеисты забивали не точно, без резкости и выдумки, просто тупо били по воротам из предсказуемых точек, да еще и на медленной скорости.
При этом фанаты жаловались: цены на билеты были неоправданно высокие — многие не смогли попасть на матч, так как места на все трибуны были якобы раскуплены. Накануне игры на сайте можно было купить самый дешевый билет за 3 тысячи рублей. В день матча — за 6 тысяч. И при том, на некоторых секторах трибуны были почти пустые, а в Сети люди встречали объявления от перекупов с хорошо накрученными ценами за билеты.
Еще большее возмущение фанатов вызвала следующая игра — с «Автомобилистом», который буквально «размотал» наших ребят. Игру завершили со счетом 1:6 в пользу противника. И это при весьма позитивной статистике прошлых игр: в рамках Континентальной хоккейной лиги оба коллектива встречались 40 раз. 17 раз в основное время победу праздновала «Сибирь», 12 — «Автомобилист». В овертаймах 4 раза побеждали новосибирцы, в серии штрафных бросков также было 5 побед у Новосибирска и 2 — у Екатеринбурга. Разница шайб составляла 104–83 в пользу «Сибири».
9 сентября возмущенные болельщики буквально вставали с трибун новой арены и покидали игру в середине матча. И это не удивительно. Я тоже бросила смотреть, выключив телевизор — не было сил лицезреть полный разгром, в душе бушевала злость. Понятны чувства болельщиков на арене, которым за игру пришлось выложить кругленькую сумму. Цены как самолет, играют — как сонные мухи. Зачем смотреть такое?
Больше всего при этом бесит, как наших игроков и команду пиарят так, словно они — победители всех сезонов и игр на свете. Помимо билетов на игры в новой арене в копеечку влетят и атрибуты «Сибири». Лично у меня есть шапка, шарф и худи — все это вместе обошлось мне в разное время примерно в 4 тысячи рублей. Дальше: создают на льду культ команды, настоящий бренд. К чему это все? Я считаю, что такие почести и столько ажиотажа должно крутиться вокруг команды, которая хоть что-то делает и хоть чего-то добивается. А наши ребята стабильно проигрывают матч за матчем, отправляясь на задворки всех возможных и невозможных рейтингов.
За что мы должны болеть? За медленных, как улитки, игроков? За передачи в пустоту? За странные и бесхитростные голы, предугадать которые может пятилетний ребенок? Или за то, что крутятся вокруг ворот с шайбой, как собаки на сене, а затем уступают ее противнику? Это все равно, что создавать ажиотаж вокруг любительской команды по хоккею в каком-нибудь африканском государстве, где уровень этого вида спорта равен примерно нулю.
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски извинился от своего имени и от имени игроков за поражение от «Автомобилиста» и отметил, что так играть нельзя. Преданные фанаты же признавались после провального матча: у них было четкое ощущение, что «Автомобилист» — хорошо сыгранная команда, у нас же словно все игроки говорят на разных языках и только что познакомились.
Продули и в борьбе с «Амуром» — игра завершилась со счетом 1:2 не в пользу сибиряков. И это при том, что из 50 очных встреч в прошлом в рамках КХЛ «Сибирь» одержала 26 побед над соперником в основное время, 1 в овертайме и 9 в серии буллитов. «Амур» побеждал 12 раз в основное время, по разу в овертайме и в буллитах. Результаты в сравнении говорят сами за себя.
В целом же, еще перед началом сезона многие понимали, что в плей-офф с таким составом мы не попадем. Была небольшая надежда на легионеров, но и она вскоре исчезла. С такими командами, как «Барыс» или «Сочи» наши ребята тягаться еще более-менее могут, да и то, чего стоят им эти победы. И если «Барыс» мы обыграли кое-как, с «Сочи» снова случился провал. Правда, обыграли «СКА» на выездном матче в Питере. Но тут тоже нужно смотреть — слишком много было проигрышей в предыдущие матчи. С солидными командами — и подавно полный аут. И если в прошлые сезоны даже во время проигрышей ощущалась борьба и противостояние со стороны сибиряков, то теперь это все куда-то делось, словно пропали характер и жажда побеждать.
На льду теперь наблюдаем ненужные пасы, мало игры в атаке, медлительность игроков. Можно простить команде любое поражение, но только в том случае, если спортсмены играют с азартом и борются. Когда характера на льду нет — на это смотреть больно, и не хочется.
В целом не наблюдаем мы в новом сезоне ни большинства, ни меньшинства, ни тренерской работы, ни атаки. Последние игры блеклые, невыразительные. Ждешь матч в надежде на лучшее, а получаешь очередную порцию разочарования. Возможно, нужно время, чтобы команда сработалась, а новый главный тренер реализовал задуманные планы. Жаль, что времени на это нет — сезон в разгаре. Посему, пожалуй, посижу пока дома и не буду включать трансляции с матчей с «Сибирью». Надоело расстраиваться. Особенно за 6 тысяч рублей за место на новой арене.
НГС подробно писал о том, как тяжело «Сибирь» боролась за победу в первом матче КХЛ на новой ледовой арене. Победу над «Барысом» удалось реализовать благодаря буллитам. Игра завершилась в пользу новосибирцев со счетом 1:0 (0:0,0:0,0:0,2:1бул).