Цены — как самолет, играют — как сонные мухи: почему не хочется идти на игры хоккейной «Сибири» — мнение болельщицы со стажем

В сентябре 2019-го ребята, как по мне, хорошо начали сезон с главным тренером Николаем Заварухиным. Была серия побед в домашних матчах. Спортсмены играли резво, быстро, боролись за победу до конца. Некоторые битвы проигрывали, но не сдавались, хотя и не вышли в плей-офф.



Потом я долгое время не ходила на игры — пару раз смотрела по телевизору, натыкалась на проигрыши, и бросала смотреть в разочаровании. Стоило же мне пропустить игру — они обязательно выигрывали. В этом году открыли долгожданную новую арену, и я не могла пропустить это событие.