В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва. В официальном фанатском телеграм-канале спортсменки сообщили, что информацией об этом с ними поделилась мать Алины.
— Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов-Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере по адресу Волоколамское шоссе, владение 67, — рассказали в телеграм-канале.
Телеграм-каналы 112 и Baza утверждают, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером. Мать спортсменки, Екатерина, сообщила РИА Новости, что Алину «будут искать кинологи с собаками», но с момента пропажи прошло уже много времени. По информации источника «Известий», вещи Алины обнаружили на Покровской набережной.
Источник в окружении фигуристки сообщил телеграм-каналу SHOT, что Алина хотела сменить тренера и может находиться у кого-то из своих друзей. Между наставницей фигуристки Софьей Федченко и ее мамой был конфликт из-за того, что тренер забрала девочку у мамы в 9 лет.
Также SHOT сообщает, что незадолго до пропажи фигуристка переписывалась с подругой, ничего подозрительного та не заметила. Алина сказала, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила. Сейчас рассматривается версия о том, что Горбачёва могла утонуть в Москве-реке. У девочки при себе, по данным SHOT, был рюкзак темно-синего цвета, в нем — паспорт, наличка 20 тысяч рублей, мобильный и планшет. Фигуристка была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.
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Алина Горбачёва попала в фигурное катание в 7 лет, почти всю карьеру жила со своим тренером Софьей Федченко. Она побывала на подиуме взрослого Гран-при, выступала на Кубке Первого канала (где победила вместе с командой Алины Загитовой), а в феврале того года выиграла юниорское первенство России. Также фигуристка стала девятой на взрослом чемпионате России, который прошел в декабре 2022 года в Красноярске.