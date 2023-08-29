В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию

Также SHOT сообщает, что незадолго до пропажи фигуристка переписывалась с подругой, ничего подозрительного та не заметила. Алина сказала, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила. Сейчас рассматривается версия о том, что Горбачёва могла утонуть в Москве-реке. У девочки при себе, по данным SHOT, был рюкзак темно-синего цвета, в нем — паспорт, наличка 20 тысяч рублей, мобильный и планшет. Фигуристка была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.

Столичный следком начал доследственную проверку.