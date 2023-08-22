Сибирячка обвинила спортклуб в допуске больных детей — девочка кашляла на тренировке

Жительница Новосибирска обвинила клуб художественной гимнастики «Перспектива» в том, что к занятиям допускаются больные дети. По словам женщины, одну из девочек пустили на занятие с кашлем. НГС пообщался с руководством клуба, у них оказалось другое мнение.
Малышка закашливалась
Как написала недовольная мама на сервисе «Фламп», она пришла на пробное занятие в «Перспективу» с ребенком, но, по ее словам, на тренировке была девочка, которая якобы кашляла всё занятие. Кашель, пишет сибирячка, был хриплым и сильным, от которого девочка закашливалась.
— Я спросила у администраторов, почему они пускают больных детей на занятие. На что мне было отвечено: «Мы ничего не заметили» и «Это же пробное», — возмущается женщина. — Тренер попыталась отвести девочку подальше от всех, но это же ребенок, она всё равно бегала и занималась со всеми остальными.
«Педиатр разрешил выйти на тренировки»
НГС связался с директором клуба гимнастики Еленой Агарковой, она объяснила, что пробное занятие проходило 20 августа. Сначала мама с малышкой были записаны на 5 августа на пробную тренировку, но женщина сообщила, что девочка заболела и попросила прийти в другую дату.
— Они выздоровели, никаких признаков [заболевания] у ребенка не было, — объяснила руководитель клуба. — Они пошли на тренировку, как сказала тренер, дети начали прыгать через обруч, минут через 15 после тренировки, и девочка кашлянула.
Недовольная женщина, по словам директора, подошла к администратору, после чего сотрудник спустилась к тренеру. Во время пробного занятия родители могут присутствовать на тренировке, поэтому тренер взяла малышку на руки и спросила чей ребенок.
— Тренер спросила у мамы, болеет ли малышка, на что мама ответила, что девочка не болеет, это остаточный кашель и педиатр разрешил выйти на тренировки. У ребенка не было ни температуры, ни соплей. Больных детей мы не пускаем никогда, — отметила директор.
При этом женщина, которая написала отзыв, не ушла с тренировки, а осталась в зале до конца.
Недавно НГС писал о том, как сибирячка купила подгузники на сайте магазина «Детский мир» по скидке. Товар, как она сообщила, оплатила заранее, но при получении сумма заказа выросла.