Сибирячка обвинила спортклуб в допуске больных детей — девочка кашляла на тренировке

— Я спросила у администраторов, почему они пускают больных детей на занятие. На что мне было отвечено: «Мы ничего не заметили» и «Это же пробное», — возмущается женщина. — Тренер попыталась отвести девочку подальше от всех, но это же ребенок, она всё равно бегала и занималась со всеми остальными.