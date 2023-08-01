Сибирячка купила подгузники через сайт «Детского мира» — при получении товара с нее потребовали доплату

— 29 июля прихожу за заказом, товар в ячейке, а на кассе мне говорят, что по цене 825 рублей мне продать не могут, но могут за 1099 рублей, — говорится в отзыве.

По словам женщины, деньги за купленный товар ей не возвращали, сообщения об окончании срока хранения не было.