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Сибирячка купила подгузники через сайт «Детского мира» — при получении товара с нее потребовали доплату

Женщина заказала товар по промокоду со скидкой

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В магазине сообщили, что приняли меры по улучшению сервиса

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Сибирячка купила подгузники на сайте магазина «Детский мир» по скидке, товар, как она сообщила, оплатила заранее, но при получении сумма заказа выросла. Отзыв о магазине на улице Кутателадзе, 4/4 в Новосибирске женщина написала на сервисе «Фламп».

На кассе назвали другую сумму

В сообщении указано, что жительница Новосибирска 26 июля через приложение магазина «Детский мир» заказала подгузники со скидкой 25% по промокоду. По словам женщины, она оплатила заказ сразу же, а получить товар должна была в магазине.

— 29 июля прихожу за заказом, товар в ячейке, а на кассе мне говорят, что по цене 825 рублей мне продать не могут, но могут за 1099 рублей, — говорится в отзыве.

По словам женщины, деньги за купленный товар ей не возвращали, сообщения об окончании срока хранения не было.

В «Детском мире» журналисту НГС отказались раскрывать подробности случившегося, ссылаясь на то, что данные о клиентах конфиденциальны. На вопрос, почему произошла такая ситуация, в магазине также не ответили.

— Хотим заверить вас, что нами были приняты необходимые меры по улучшению сервиса и устранению недостатков для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем, — ответили в магазине.

Можно пойти в суд

Как объяснил НГС юрист Константин Зиновьев, в данном случае действуют правила дистанционной торговли, если потребитель не согласен с новыми условиями договора, которые ему предлагают, то он вправе расторгнуть договор. Так как потребитель рассчитывал на ту сумму, которая была указана изначально.

— Информация, которая публикуется маркетплейсом, является публичной офертой. Маркетплейс обязан заключить договор с потребителем именно на тех условиях, которые были изложены в публичной оферте. Изменение договора не допускается. Есть два варианта: либо расторжение договора со стороны потребителя, либо требование, возможно, и в судебном порядке о необходимости заключить договор купли-продажи на тех условиях, которые изначально содержались в публичной оферте, размещенной на сайте, — рассказал юрист.

Недавно житель Новосибирска купил недействительный iPhone 11 за 50 тысяч рублей в сети DNS. В телефоне не работала сим-карта, оказалось, что устройство заблокировано одним из операторов США.

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