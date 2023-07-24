«Заблокирован для использования оператором США»: новосибирец купил за 50 тысяч недействительный iPhone в ДНС

6 июля сибиряк снова обратился в ДНС, как указывает пользователь, консультанты ему пытались помочь, но надпись всё равно осталась.

— Потом я через приложение поддержки iPhone связался с компанией Apple, где оператор сообщила мне, что данный телефон заблокирован для использования одним из операторов США, — пишет пользователь. — В компании Apple сказали, что смартфон заблокирован и им нельзя пользоваться в России, можно попытаться связаться с американским оператором и попросить их разблокировать данный смартфон.