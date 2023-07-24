«Заблокирован для использования оператором США»: новосибирец купил за 50 тысяч недействительный iPhone в ДНС

Житель Новосибирска купил недействительный iPhone 11 за 50 тысяч рублей в сети ДНС. В телефоне не работала сим-карта, оказалось, что устройство заблокировано одним из операторов США. Информация об этой ситуации появилась на «Флампе».
Как сообщил пользователь в отзыве, он купил
6 июля сибиряк снова обратился в ДНС, как указывает пользователь, консультанты ему пытались помочь, но надпись всё равно осталась.
— Потом я через приложение поддержки iPhone связался с компанией Apple, где оператор сообщила мне, что данный телефон заблокирован для использования одним из операторов США, — пишет пользователь. — В компании Apple сказали, что смартфон заблокирован и им нельзя пользоваться в России, можно попытаться связаться с американским оператором и попросить их разблокировать данный смартфон.
Журналист НГС обратилась в магазин ДНС, где сообщили, о данном случае с покупателем компании известно.
— Вопрос был урегулирован полностью в пользу клиента. К сожалению, товар, поступающий по ПИ (параллельному импорту. — Прим. ред.), иногда может быть не предназначен для территории РФ — такие случаи выявляются и устраняются сразу же, — объяснили в компании.
В начале года жительница Новосибирска также купила новый айфон в магазине, но в нем оказалась сим-карта прошлой владелицы. Техника также была привезена по параллельному импорту.