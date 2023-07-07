«Поможет обретение нового смысла жизни». Психолог — о восстановлении Романа Костомарова после выписки из больницы

Психолог, автор курса по мнемотехникам и директор центра психологического и финансового просвещения «Самосознание» Александр Коридзе рассказал корреспонденту MSK1.RU, что может негативно влиять на Романа Костомарова.

— Существуют стандартные протоколы и способы, как начать разговаривать с человеком на одном языке. Основным является желание самого человека работать с психологом. Если делать это насильно — получится плохо, — отметил психолог. — И для начала нужно постараться понять, почему пациент этого не хочет. А потом, отработав возражение, можно уже вести диалог.