«Поможет обретение нового смысла жизни». Психолог — о восстановлении Романа Костомарова после выписки из больницы

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова вчера выписали из больницы. В клиническом центре «Коммунарка» он пролежал почти полгода.
Сейчас в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Он начал тренироваться на временных протезах уже в больнице, но вскоре получит индивидуальные современные аналоги. Источник Sport24 также сообщил, что у Романа случаются нервные срывы, но от психологической помощи он отказался.
Психолог, автор курса по мнемотехникам и директор центра психологического и финансового просвещения «Самосознание» Александр Коридзе рассказал корреспонденту MSK1.RU, что может негативно влиять на Романа Костомарова.
— Существуют стандартные протоколы и способы, как начать разговаривать с человеком на одном языке. Основным является желание самого человека работать с психологом. Если делать это насильно — получится плохо, — отметил психолог. — И для начала нужно постараться понять, почему пациент этого не хочет. А потом, отработав возражение, можно уже вести диалог.
«Спортсмены часто восстанавливаются сами»
По мнению Александра Коридзе, работа с психологом может помочь фигуристу восстановиться гораздо быстрее. И ему больше всего подойдет такой специалист, который занимался с людьми, пережившими в своей жизни катастрофы или у кого было выявлено смертельное заболевание.
— В то же время обращение к психологу может восприниматься как дополнительная слабость человека. Именно поэтому может быть отрицание такого рода лечения, — говорит Коридзе. — И это особенно выражено у спортсменов. Ведь очень часто они в состоянии сами преодолевать проблемы. И вполне возможно, что такое самостоятельное восстановление подойдет для него лучше.
— Нам всегда кажется, что мы хотим сделать для человека что-то хорошее, но не факт, что то, что нам кажется хорошим, будет таковым для другого человека, учитывая его обстоятельства, — добавил специалист.
«На усиление эмоций влияет публичность»
Также, по словам Александра Коридзе, нужно делать поправку на публичность, на общественность, на то, что каждый второй пытается Роману Костомарову помочь, а кто-то пытается на нем и попиариться, что в свою очередь тоже оказывает негативный эффект.
— На сам процесс выздоровления, а также на усиление негативных эмоций может влиять публичность, — считает психолог. — Как правило, мужчине сложно признать свою недееспособность, хочется где-то спрятаться, восстановиться самостоятельно, а здесь человек постоянно на виду и про него постоянно пишут, что, безусловно, оказывает дополнительное психологическое давление. Но в то же время, если Роман будет читать искренние пожелания людей, ощущать их поддержку, то восстановиться он сможет гораздо быстрее.
Что касается того, сколько может длиться нервное состояние, то здесь, по мнению психолога, всё индивидуально, потому как нервная система человека очень сложная. У кого-то такое состояние может длиться месяц, у кого-то год, у кого-то пять лет, а иногда и дольше. А есть и такие, кто опускает руки.
«Нужен новый смысл жизни»
— Сейчас быстрее восстановиться поможет Роману Костомарову обретение нового смысла жизни — ради чего ему восстанавливаться, ради чего лечиться, — считает Александр Коридзе. — Большинство людей, которые знали, ради чего они будут жить, выживали даже в концентрационных лагерях.
Психолог привел в пример австралийского писателя, мецената и мотивационного оратора Ника Вуйчича, который родился с редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей. Несмотря на это, Ник является мотиватором для других людей, демонстрирует то, как надо жить.
— И Роману Костомарову нужно обладать колоссальными психологическими силами для того, чтобы прийти в себя после всего, что ему пришлось пережить. И тогда восстановление пойдет гораздо быстрее. И, конечно, нужно время, — говорит Александр Коридзе. — Искренне хочется пожелать Роману скорейшего выздоровления! Возможно, и он будет примером для других. Хотя уже сейчас, начав так усиленно тренироваться в протезах, он стал таковым.
Напомним, что спортсмена Романа Костомарова госпитализировали