Бело-синюю машину для заливки льда закупают в новый ЛДС за 15 миллионов рублей

ГАУ НСО «Сибирь-Арена» объявило конкурс на поставку самоходной машины для заливки и уборки льда в новом ЛДС в Новосибирске. Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок.
Из описания объекта закупки следует, что автомобиль должен быть полноприводным и окрашенным в бело-синий цвет. Объем водяного бака для заливки льда нужен не мене 870 литров.
Максимальная цена контракта — 15 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут
В новом новосибирском парке «Арена», который находится возле недавно построенного ЛДС, хотят сделать открытый бассейн. Сейчас власти строят площадку, необходимую для этого сооружения.