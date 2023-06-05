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Бело-синюю машину для заливки льда закупают в новый ЛДС за 15 миллионов рублей

Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок

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Недавно возникли споры из-за установленного экрана на новом ЛДС. Мультимедийный экран вместе установкой обошелся в 2,1 миллиона рублей

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ГАУ НСО «Сибирь-Арена» объявило конкурс на поставку самоходной машины для заливки и уборки льда в новом ЛДС в Новосибирске. Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок.

Из описания объекта закупки следует, что автомобиль должен быть полноприводным и окрашенным в бело-синий цвет. Объем водяного бака для заливки льда нужен не мене 870 литров.

Максимальная цена контракта — 15 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут 21 июня, с этого дня у поставщика будет две недели на то, чтобы поставить машину для заливки льда.

В новом новосибирском парке «Арена», который находится возле недавно построенного ЛДС, хотят сделать открытый бассейн. Сейчас власти строят площадку, необходимую для этого сооружения.

ЛДСНовый ЛДСАренаХоккей
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