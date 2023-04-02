СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняКак себя чувствует сорвавшийся акробат
Все новости
Все новости

Названа стоимость экрана над входом в новый ЛДС: в начале марта телевизор удивил скромным размером

Мультимедийное оборудование будет показывать информацию для посетителей

2 580

Экран разместили над одним из входов в здание

Поделиться

Мультимедийный экран на новом ЛДС в Новосибирске вместе с установкой обошелся в 2,1 миллиона рублей. Об этом НГС сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Экран появился над одним из входов в начале марта и удивил жителей города своими скромными размерами на фоне большого фасада.

—Установка экрана предусмотрена проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизой ФАУ «Главгосэкспертиза России», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Телевизор будет использоваться как вспомогательный элемент навигации и выводить информацию для посетителей объекта.

В Министерстве строительства Новосибирской области сообщили, что изначально не предполагалось закрывать конструкциями или оборудованием уникальную светоотражающую композицию фасада. В пресс-службе Минстроя рассказали, что вся система отображения информации стоила около 308 миллионов.

В марте этого года контрольно-счетная палата Новосибирска нашла завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ледовой ареной. Материал купили по цене на 320 % больше, чем у производителя.

ЛДСЭкранСтроительство
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter