Названа стоимость экрана над входом в новый ЛДС: в начале марта телевизор удивил скромным размером

Мультимедийный экран на новом ЛДС в Новосибирске вместе с установкой обошелся в 2,1 миллиона рублей. Об этом НГС сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Экран появился над одним из входов в начале марта и удивил жителей города своими скромными размерами на фоне большого фасада.
—Установка экрана предусмотрена проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизой ФАУ «Главгосэкспертиза России», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Телевизор будет использоваться как вспомогательный элемент навигации и выводить информацию для посетителей объекта.
В Министерстве строительства Новосибирской области сообщили, что изначально не предполагалось закрывать конструкциями или оборудованием уникальную светоотражающую композицию фасада. В пресс-службе Минстроя рассказали, что вся система отображения информации стоила около 308 миллионов.
В марте этого года контрольно-счетная палата Новосибирска нашла завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ледовой ареной. Материал купили по цене на