Кто лучший тренер Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который помогает улучшить фигуру

Мы решили узнать имена тренеров, которые помогают сделать вашу фигуру лучше и благодаря которым вы чувствуете себя увереннее. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» — вы прислали нам имена более двадцати специалистов. Теперь же можете выбрать лучшего среди лучших и проголосовать в опросе ниже за тренера, которому вы благодарны.