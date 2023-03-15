Кто лучший тренер Новосибирска? Запускаем голосование за специалиста, который помогает улучшить фигуру

Дорогие читатели, мы запускаем шестой опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска. В этот раз вы предлагали своих кандидатов на звание самого профессионального фитнес-тренера.
Мы решили узнать имена тренеров, которые помогают сделать вашу фигуру лучше и благодаря которым вы чувствуете себя увереннее. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» — вы прислали нам имена более двадцати специалистов. Теперь же можете выбрать лучшего среди лучших и проголосовать в опросе ниже за тренера, которому вы благодарны.
Голосование за профессионалов разного профиля мы проводим каждую неделю. Так мы сможем вместе с вами определить имена самых достойных, по мнению жителей Новосибирска, специалистов и узнать, кому горожане благодарны.
Условия голосования:
- вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- голосовать могут только авторизованные пользователи;
- опрос завершится в пятницу, 17 марта, в 23:00;
- итоги мы подведем в понедельник, 20 марта, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
- накрутка голосов запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов — так вы сможете легко найти своего мастера. Всем кандидатам желаем удачи — если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за фигуру мечты и свое здоровье.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.
На прошлой неделе вы выбрали лучших косметологов — посмотрите в материале топ-10 специалистов.