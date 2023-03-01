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Стартует плей-офф КХЛ: что нужно знать о сопернике «Сибири» — омском «Авангарде»

Рассказываем о противостоянии двух команд

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В регулярке команды встречались четыре раза

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Для любителей хоккея настала лучшая пора — время плей-офф КХЛ. Регулярка позади, и теперь команды бьются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Новосибирская «Сибирь» сразится с омским «Авангардом». Серия начнется в Омске завтра, 2 марта. NGS55.RU рассказывает о противостоянии команд.

«Сибирское дерби»

В истории КХЛ омский «Авангард» встречался с новосибирской «Сибирью» в плей-офф лишь один раз. Это случилось в сезоне 2012/2013 гг. Главным тренером «Сибири» был Дмитрий Квартальнов, а омичей - Петри Матикайнен.

По итогам той регулярки «ястребы» оказались на второй строчке в таблице Востока, а новосибирцы — на седьмой. В первом матче серии «Авангард» уверенно победил со счетом 5:0, однако во второй игре уступил 0:1. Так команды доигрались до седьмого матча, который был решающим. Тот матч завершился победой «Авангарда» со счетом 2:0.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Обзор седьмого матча, который был для «ястребов» победным

Видео: 12-й канал

«Сибирь»

Едва ли не весь регулярный сезон новосибирская «Сибирь» шла в лидерах Восточной конференции КХЛ. Подопечные Андрея Мартемьянова цеплялись за каждую игру, стабильно набирали очки и в целом провели регулярку ровно, без больших провалов. В какой хоккей играет «Сибирь»? Команда активно действует на всех участках поля, не любит отсиживаться в обороне. Один из главных козырей клуба — контратаки.

«Сибирское дерби» — одно из главных противостояний в российском хоккее

«Сибирское дерби» — одно из главных противостояний в российском хоккее

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В регулярном сезоне команда одержала 38 побед (из них 8 побед в овертайме и 9 по буллитам), а проиграла 30 матчей (из них 4 в овертайме и 3 по буллитам). Новосибирцы забросили 172 шайбы (седьмой результат на Востоке) и пропустили 161 шайбу (четвертый результат на Востоке). По реализации большинства «Сибирь» стала седьмой на Востоке (18,9%). В меньшинстве команда тоже играет средне — седьмое место на Востоке (80%).

В последних пяти матчах регулярки новосибирцы одержали две победы (над «Салаватом Юлаевым» и «Барысом»). Неудачи в последних играх привели к тому, что сибиряки финишировали лишь на шестом месте в таблице Востока.

«Авангард»

Начало текущего сезона для омской команды выдалось провальным: «ястребы» потерпели шесть поражений подряд. Однако с назначением Михаила Кравеца на пост главного тренера положение удалось выправить. В регулярке «Авангард» одержал 39 побед (из них 8 в овертайме и 4 по буллитам) и проиграл 29 матчей (из них 5 в овертайме и 3 по буллитам).

«Ястребы» забросили 188 шайб (второй показатель на Востоке наравне с «Автомобилистом») и пропустили 164 шайбы (пятый показатель на Востоке). Большинство команда реализует лучше всех в лиге (24,6%). Солидно «ястребы» играют и в меньшинстве — 84,9% (вторые на Востоке и пятые во всей лиге).

За матч до конца регулярки омский «Авангард» занимал вторую строчку в таблице Востока и имел все шансы попасть на дальневосточный «Адмирал», который был седьмым. Однако тренерский штаб дал лидерам клуба дополнительный выходной, поэтому матч с «Ак Барсом» они пропустили. В итоге «ястребы» проиграли в овертайме и оказались на третьей строчке.

Таким образом, в последних пяти матчах регулярки омский «Авангард» одержал четыре победы (над «Нефтехимиком», «Барысом», «Локомотивом», «Торпедо»).

Как команды играли между собой

В регулярном сезоне омский «Авангард» встречался с новосибирской «Сибирью» четыре раза. По победам счет равный — 2:2.

  1. Победа «Сибири»: 13 сентября 2022 года сибиряки на домашнем льду обыграли «ястребов» со счетом 3:2. Исход встречи решился в буллитной серии.
  2. Победа «Авангарда»: 1 октября 2022 года, на открытии «G-Drive Арены», «ястребы» одержали победу над «Сибирью» в основное время. Встреча закончилась со счетом 2:1.
  3. Победа «Авангарда»: 3 ноября 2022 года «Авангард» вновь в Омске обыграл «Сибирь». Счет — 3:2. Встреча завершилась в овертайме.
  4. Победа «Сибири»: 5 января 2023 года новосибирцы на домашнем льду одержали победу над «Авангардом» со счетом 3:1.

Все игры были равными. Матчи проходили без очевидного преимущества одной из команд. Кроме того, больше трех шайб соперники друг другу не забивали. Не исключено, что в плей-офф игры будут проходить по схожему сценарию.

Лидеры команд

Лучшим бомбардиром омского «Авангарда» по итогам регулярки стал нападающий Владимир Ткачев. В 64 матчах форвард набрал 59 (23+36) очков. Он же в списке бомбардиров всей лиги занял вторую строчку, уступив лишь нападающему питерского СКА Дмитрию Яшкину. Именно от Ткачева ждут нестандартных решений, которые способны доставить проблем сопернику.

Многое будет зависеть от лидеров команды

Многое будет зависеть от лидеров команды

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Помогать Ткачеву в первом звене будет третий бомбардир команды, лучший снайпер Рид Буше. На его счету 55 (31+24) очков в 64 матчах. Буше способен забивать важные шайбы. Этого от него и ждут омские болельщики. Еще один форвард омского «Авангарда», Сергей Толчинский, стал вторым бомбардиром клуба. В 68 играх он набрал 56 (16+40) очков. Толчинский делает команду более креативной.

Говоря о лидерах новосибирской «Сибири», стоит отметить хорошо известного омским болельщикам нападающего Тэйлора Бека. Он стал лучшим бомбардиром в составе «Сибири». В 67 играх Бек набрал 55 очков (18+37). Лучшим снайпером клуба по ходу регулярки стал Александр Шаров, который в этом сезоне вышел на другой уровень. На его счету 50 очков (29+21) в 65 матчах. Среди защитников новосибирской команды безусловно выделяется Тревор Мерфи. В 62 играх сезона он набрал 46 (10+36) очков, что редкость для оборонца.

Защитники тоже должны играть надежно

Защитники тоже должны играть надежно

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Отдельно стоит упомянуть вратарей клубов. Без сомнений первым номером «ястребов» станет Василий Демченко — вратарь, который в текущем сезоне отыграл гигантское количество матчей (55 из 68). В среднем он пропускал 2 шайбы. В новосибирской «Сибири» есть два вратаря, которые делили между собой игры команды: Антон Красоткин и омский воспитанник Денис Костин. Оба в среднем по ходу регулярки пропускали чуть больше двух шайб за матч.

Ключевые моменты

Резюмируя, обозначим ключевые моменты, которые будут определять исход серии:

  • Игра в неравных составах. Смогут ли хоккеисты «Авангарда» играть в большинстве так же эффективно, как и в матчах регулярного сезона?
  • Фактор первого звена. Удастся ли хоккеистам «Сибири» закрыть первую тройку «ястребов» — Владимира Ткачева, Корбэна Найта и Рида Буше?
  • Игра вратарей. Готов ли Василий Демченко, не имея большого опыта выступлений в плей-офф, стать опорой для омской команды?

Первые матчи команды сыграют в Омске 2 и 4 марта. После этого серия переедет в Новосибирск.

«Сибирь» в этом сезоне вышла в плей-офф досрочно - это произошло по итогам матча с челябинским «Трактором» 7 февраля.

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