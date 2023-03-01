Стартует плей-офф КХЛ: что нужно знать о сопернике «Сибири» — омском «Авангарде»

Для любителей хоккея настала лучшая пора — время плей-офф КХЛ. Регулярка позади, и теперь команды бьются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Новосибирская «Сибирь» сразится с омским «Авангардом». Серия начнется в Омске завтра, 2 марта. NGS55.RU рассказывает о противостоянии команд.
«Сибирское дерби»
В истории КХЛ омский «Авангард» встречался с новосибирской «Сибирью» в плей-офф лишь один раз. Это случилось в сезоне 2012/2013 гг. Главным тренером «Сибири» был Дмитрий Квартальнов, а омичей - Петри Матикайнен.
По итогам той регулярки «ястребы» оказались на второй строчке в таблице Востока, а новосибирцы — на седьмой. В первом матче серии «Авангард» уверенно победил со счетом 5:0, однако во второй игре уступил 0:1. Так команды доигрались до седьмого матча, который был решающим. Тот матч завершился победой «Авангарда» со счетом 2:0.
«Сибирь»
Едва ли не весь регулярный сезон новосибирская «Сибирь» шла в лидерах Восточной конференции КХЛ. Подопечные Андрея Мартемьянова цеплялись за каждую игру, стабильно набирали очки и в целом провели регулярку ровно, без больших провалов. В какой хоккей играет «Сибирь»? Команда активно действует на всех участках поля, не любит отсиживаться в обороне. Один из главных козырей клуба — контратаки.
В регулярном сезоне команда одержала 38 побед (из них 8 побед в овертайме и 9 по буллитам), а проиграла 30 матчей (из них 4 в овертайме и 3 по буллитам). Новосибирцы забросили 172 шайбы (седьмой результат на Востоке) и пропустили 161 шайбу (четвертый результат на Востоке). По реализации большинства «Сибирь» стала седьмой на Востоке (18,9%). В меньшинстве команда тоже играет средне — седьмое место на Востоке (80%).
В последних пяти матчах регулярки новосибирцы одержали две победы (над «Салаватом Юлаевым» и «Барысом»). Неудачи в последних играх привели к тому, что сибиряки финишировали лишь на шестом месте в таблице Востока.
«Авангард»
Начало текущего сезона для омской команды выдалось провальным: «ястребы» потерпели шесть поражений подряд. Однако с назначением Михаила Кравеца на пост главного тренера положение удалось выправить. В регулярке «Авангард» одержал 39 побед (из них 8 в овертайме и 4 по буллитам) и проиграл 29 матчей (из них 5 в овертайме и 3 по буллитам).
«Ястребы» забросили 188 шайб (второй показатель на Востоке наравне с «Автомобилистом») и пропустили 164 шайбы (пятый показатель на Востоке). Большинство команда реализует лучше всех в лиге (24,6%). Солидно «ястребы» играют и в меньшинстве — 84,9% (вторые на Востоке и пятые во всей лиге).
За матч до конца регулярки омский «Авангард» занимал вторую строчку в таблице Востока и имел все шансы попасть на дальневосточный «Адмирал», который был седьмым. Однако тренерский штаб дал лидерам клуба дополнительный выходной, поэтому матч с «Ак Барсом» они пропустили. В итоге «ястребы» проиграли в овертайме и оказались на третьей строчке.
Таким образом, в последних пяти матчах регулярки омский «Авангард» одержал четыре победы (над «Нефтехимиком», «Барысом», «Локомотивом», «Торпедо»).
Как команды играли между собой
В регулярном сезоне омский «Авангард» встречался с новосибирской «Сибирью» четыре раза. По победам счет равный — 2:2.
- Победа «Сибири»: 13 сентября 2022 года сибиряки на домашнем льду обыграли «ястребов» со счетом 3:2. Исход встречи решился в буллитной серии.
- Победа «Авангарда»: 1 октября 2022 года, на открытии «G-Drive Арены», «ястребы» одержали победу над «Сибирью» в основное время. Встреча закончилась со счетом 2:1.
- Победа «Авангарда»: 3 ноября 2022 года «Авангард» вновь в Омске обыграл «Сибирь». Счет — 3:2. Встреча завершилась в овертайме.
- Победа «Сибири»: 5 января 2023 года новосибирцы на домашнем льду одержали победу над «Авангардом» со счетом 3:1.
Все игры были равными. Матчи проходили без очевидного преимущества одной из команд. Кроме того, больше трех шайб соперники друг другу не забивали. Не исключено, что в плей-офф игры будут проходить по схожему сценарию.
Лидеры команд
Лучшим бомбардиром омского «Авангарда» по итогам регулярки стал нападающий Владимир Ткачев. В 64 матчах форвард набрал 59 (23+36) очков. Он же в списке бомбардиров всей лиги занял вторую строчку, уступив лишь нападающему питерского СКА Дмитрию Яшкину. Именно от Ткачева ждут нестандартных решений, которые способны доставить проблем сопернику.
Помогать Ткачеву в первом звене будет третий бомбардир команды, лучший снайпер Рид Буше. На его счету 55 (31+24) очков в 64 матчах. Буше способен забивать важные шайбы. Этого от него и ждут омские болельщики. Еще один форвард омского «Авангарда», Сергей Толчинский, стал вторым бомбардиром клуба. В 68 играх он набрал 56 (16+40) очков. Толчинский делает команду более креативной.
Говоря о лидерах новосибирской «Сибири», стоит отметить хорошо известного омским болельщикам нападающего Тэйлора Бека. Он стал лучшим бомбардиром в составе «Сибири». В 67 играх Бек набрал 55 очков (18+37). Лучшим снайпером клуба по ходу регулярки стал Александр Шаров, который в этом сезоне вышел на другой уровень. На его счету 50 очков (29+21) в 65 матчах. Среди защитников новосибирской команды безусловно выделяется Тревор Мерфи. В 62 играх сезона он набрал 46 (10+36) очков, что редкость для оборонца.
Отдельно стоит упомянуть вратарей клубов. Без сомнений первым номером «ястребов» станет Василий Демченко — вратарь, который в текущем сезоне отыграл гигантское количество матчей (55 из 68). В среднем он пропускал 2 шайбы. В новосибирской «Сибири» есть два вратаря, которые делили между собой игры команды: Антон Красоткин и омский воспитанник Денис Костин. Оба в среднем по ходу регулярки пропускали чуть больше двух шайб за матч.
Ключевые моменты
Резюмируя, обозначим ключевые моменты, которые будут определять исход серии:
- Игра в неравных составах. Смогут ли хоккеисты «Авангарда» играть в большинстве так же эффективно, как и в матчах регулярного сезона?
- Фактор первого звена. Удастся ли хоккеистам «Сибири» закрыть первую тройку «ястребов» — Владимира Ткачева, Корбэна Найта и Рида Буше?
- Игра вратарей. Готов ли Василий Демченко, не имея большого опыта выступлений в плей-офф, стать опорой для омской команды?
Первые матчи команды сыграют в Омске 2 и 4 марта. После этого серия переедет в Новосибирск.
«Сибирь» в этом сезоне вышла в плей-офф досрочно - это произошло по итогам матча с челябинским «Трактором» 7 февраля.