Стартует плей-офф КХЛ: что нужно знать о сопернике «Сибири» — омском «Авангарде»

Помогать Ткачеву в первом звене будет третий бомбардир команды, лучший снайпер Рид Буше. На его счету 55 (31+24) очков в 64 матчах. Буше способен забивать важные шайбы. Этого от него и ждут омские болельщики. Еще один форвард омского «Авангарда», Сергей Толчинский, стал вторым бомбардиром клуба. В 68 играх он набрал 56 (16+40) очков. Толчинский делает команду более креативной.



Говоря о лидерах новосибирской «Сибири», стоит отметить хорошо известного омским болельщикам нападающего Тэйлора Бека. Он стал лучшим бомбардиром в составе «Сибири». В 67 играх Бек набрал 55 очков (18+37). Лучшим снайпером клуба по ходу регулярки стал Александр Шаров, который в этом сезоне вышел на другой уровень. На его счету 50 очков (29+21) в 65 матчах. Среди защитников новосибирской команды безусловно выделяется Тревор Мерфи. В 62 играх сезона он набрал 46 (10+36) очков, что редкость для оборонца.