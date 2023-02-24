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Половину периода провели без вратаря: «Сибирь» проиграла в домашнем матче «Салавату Юлаеву»

Новосибирцы уступили уфимской команде в предпоследнем матче регулярного чемпионата

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Несмотря на ожесточенное сопротивление, новосибирцы пропустили две шайбы в первой двадцатиминутке

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Сегодня, 24 февраля, новосибирская «Сибирь» в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги крупно проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:3. Игра состоялась в Новосибирске.

Первая шайба в ворота Антона Красоткина влетела уже на шестнадцатой секунде матча

Первая шайба в ворота Антона Красоткина влетела уже на шестнадцатой секунде матча

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Первую шайбу в ворота «Сибири» гости смогли забросить на шестнадцатой секунде после начала матча и плотно прижали новосибирцев к воротам Антона Красоткина, на добрую половину первого периода.

На трибунах сегодня — аншлаг!

На трибунах сегодня — аншлаг!

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«Сибирь» схватила обидное удаление за грубость, смогла держать свои ворота в неприкосновенности все две минуты, но пропустила гол через 2 секунды после выхода Ильи Морозова со скамейки штрафников. 0:2 в пользу гостей.

Из-за повреждения шлема гости были вынуждены сменить вратаря. Через смену он вернулся в ворота

Из-за повреждения шлема гости были вынуждены сменить вратаря. Через смену он вернулся в ворота

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Под самую сирену команды получают двойное удаление: Владимир Бутузов из «Сибири» за задержку клюшкой, а его оппонент Иван Дроздов — за симуляцию.

Второй период команды начали в формате <nobr class="_">4 на 4</nobr>

Второй период команды начали в формате 4 на 4

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На шестой минуте второго периода гости еще больше усилили преимущество, забросив в ворота сибиряков третью шайбу. «Сибирь», не помедлив с ответом, забросила ответную шайбу, которую, впрочем, не засчитали после просмотра видеоповтора.

Первая шайба в ворота «Салавата» была заброшена в положении «вне игры» — ее не засчитали

Первая шайба в ворота «Салавата» была заброшена в положении «вне игры» — ее не засчитали

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За минуту до конца второй двадцатиминутки единственную шайбу в ворота гостей забросил Антон Назаревич.

Шайба в воротах Андрея Кареева оказалась единственной за матч

Шайба в воротах Андрея Кареева оказалась единственной за матч

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Третий период начался с ожесточенных атак хозяев на ворота «Салавата». После двух удалений у гостей Андрей Мартемьянов снял вратаря, но игроки «Сибири» не смогли сделать ничего, даже играя в формате 6 на 4.

Ворота «Сибири» оставались без вратаря почти половину периода

Ворота «Сибири» оставались без вратаря почти половину периода

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Следующий матч новосибирцы сыграют дома, принимая у себя екатеринбургский «Автомобилист».

За третий период было создано множество опасных моментов у ворот уфимцев

За третий период было создано множество опасных моментов у ворот уфимцев

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Матч окончился с неутешительным для хозяев счетом. 1:3 — уверенная победа «Салавата Юлаева»

Матч окончился с неутешительным для хозяев счетом. 1:3 — уверенная победа «Салавата Юлаева»

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Недавно мы писали о том, что сейчас происходит на будущей домашней арене «Сибири». Подробнее — в фоторепортаже.

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