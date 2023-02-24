Половину периода провели без вратаря: «Сибирь» проиграла в домашнем матче «Салавату Юлаеву»

Сегодня, 24 февраля, новосибирская «Сибирь» в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги крупно проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:3. Игра состоялась в Новосибирске.
Первую шайбу в ворота «Сибири» гости смогли забросить на шестнадцатой секунде после начала матча и плотно прижали новосибирцев к воротам Антона Красоткина, на добрую половину первого периода.
«Сибирь» схватила обидное удаление за грубость, смогла держать свои ворота в неприкосновенности все две минуты, но пропустила гол через 2 секунды после выхода Ильи Морозова со скамейки штрафников. 0:2 в пользу гостей.
Под самую сирену команды получают двойное удаление: Владимир Бутузов из «Сибири» за задержку клюшкой, а его оппонент Иван Дроздов — за симуляцию.
На шестой минуте второго периода гости еще больше усилили преимущество, забросив в ворота сибиряков третью шайбу. «Сибирь», не помедлив с ответом, забросила ответную шайбу, которую, впрочем, не засчитали после просмотра видеоповтора.
За минуту до конца второй двадцатиминутки единственную шайбу в ворота гостей забросил Антон Назаревич.
Третий период начался с ожесточенных атак хозяев на ворота «Салавата». После двух удалений у гостей Андрей Мартемьянов снял вратаря, но игроки «Сибири» не смогли сделать ничего, даже играя в формате 6 на 4.
Следующий матч новосибирцы сыграют дома, принимая у себя екатеринбургский «Автомобилист».
Недавно мы писали о том, что сейчас происходит на будущей домашней арене «Сибири». Подробнее — в фоторепортаже.