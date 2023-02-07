Досрочный выход в плей-офф КХЛ принесло ХК «Сибирь» поражение от «Трактора» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Сибирь» 7 февраля не сумел одержать победу над челябинским «Трактором». Исход матча решился только в серии буллитов 5:4 в пользу гостей.
Забив шайбу в первой трети матча, челябинцы закрепили преимущество во второй. «Сибирь» смогла ответить только одним голом. А после двух подряд удалений у хозяев оторвались еще больше: 1:3 к окончанию второго периода.
Заключительная двадцатиминутка началась с обоюдных удалений команд, после чего Валентин Пьянов сумел сократить разницу в счете. «Трактор» в долгу не остался, увеличив разрыв за три минуты до конца основного времени. Гости получили удаление за задержку клюшкой, а хозяева ответили заменой вратаря на шестого полевого игрока. Преимущество 6 на 4 помогло: Максим Сушко в большинстве поразил ворота челябинцев, а за 20 секунд до финальной сирены счет сравнял Тревор Мерфи: команды ушли в овертайм.
Пять дополнительных минут прошли безрезультатно для обеих команд, хотя были полны острых моментов. Первые пять послематчевых бросков закончились в ничью — по одной заброшенной шайбе. На шестом броске ворота Антона Красоткина смог поразить Никита Тертышный. «Сибирь» проигрывает одному из аутсайдеров конференции «Восток».
Несмотря на обидное поражение от «Трактора», «Сибирь» первой из команд Восточной конференции смогла закрепиться в зоне плей-офф. Следующий матч новосибирцы проведут также дома, принимая у себя магнитогорский «Металлург».
«Сибирь» — лидер КХЛ по победам в дополнительное время. Результат прошлой домашней игры с «Адмиралом» решился именно в овертайме.