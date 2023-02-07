Досрочный выход в плей-офф КХЛ принесло ХК «Сибирь» поражение от «Трактора» в серии буллитов

Забив шайбу в первой трети матча, челябинцы закрепили преимущество во второй. «Сибирь» смогла ответить только одним голом. А после двух подряд удалений у хозяев оторвались еще больше: 1:3 к окончанию второго периода.

Заключительная двадцатиминутка началась с обоюдных удалений команд, после чего Валентин Пьянов сумел сократить разницу в счете. «Трактор» в долгу не остался, увеличив разрыв за три минуты до конца основного времени. Гости получили удаление за задержку клюшкой, а хозяева ответили заменой вратаря на шестого полевого игрока. Преимущество 6 на 4 помогло: Максим Сушко в большинстве поразил ворота челябинцев, а за 20 секунд до финальной сирены счет сравнял Тревор Мерфи: команды ушли в овертайм.