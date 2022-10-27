Новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» готовят к открытию
Пока он будет работать в режиме выходного дня
Горнолыжный комплекс «Юрманка» готовят к открытию — пока он будет работать в режиме выходного дня.
Информация об этом появилась в официальной группе «ВКонтакте» горнолыжного комплекса. Областные власти подтвердили НГС информацию.
— Уважаемые друзья, есть хорошие новости, на данный момент ведутся все подготовительные работы для запуска в сезоне 22/23, — говорится в сообщении комплекса в группе соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, на 5 ноября администраторы объявили субботник, чтобы подготовить трассы к предстоящему сезону. Желающих просят взять с собой пилы или топоры, чтобы убрать пеньки и сучья.
Постоянные посетители комплекса написали, что им пришел ответ от министра спорта Сергея Ахапова по поводу работы ГК «Юрманка». В нем сказано, что власти презентовали горнолыжный комплекс потенциальным частным инвесторам, но ответных предложений пока нет.
— По полученной информации, действующим собственником в настоящее время организованы подготовительные мероприятия по возобновлению работы в сезоне 2022/2023 годов в формате объекта выходного дня (без возможности предоставления услуг по проживанию).
В беседе с НГС министр спорта Сергей Ахапов подтвердил эту информацию:
— Мы сегодня можем лишь со слов собственника объекта констатировать, что они планируют сезон 2022/2023 год запустить. Сейчас они ведут подготовительные работы, чтобы когда погода позволит, для туристов и любителей «Юрманки» курорт был открыт. Речь шла о варианте работы выходного дня.
Он подчеркнул, что по-прежнему прорабатывается вопрос передачи комплекса на баланс муниципалитета Маслянинского района, но пока он остается открытым.
В конце августа Сергей Ахапов говорил о планах перевести горнолыжный комплекс на баланс администрации Маслянинского района, выкупив его у собственников.
По информации Минспорта, ООО СК «ВИРА-строй» — основной собственник имущественного комплекса. Компания «ВИРА-строй» — один из крупных застройщиков в Новосибирске. Компания построила большую часть домов в Южно-Чемском жилмассиве: ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые матрешки». В 2020 году застройщик ввел в эксплуатацию жилой дом на улице Аэропорт, 1/1, после чего начались судебные разбирательства с силовиками и мэрией на предмет законности строительства здания вблизи войсковой части.
Что касается горнолыжного комплекса «Новососедово», который не работает уже три сезона, в этом году его также запускать не планируют. Об этом НГС сообщил директор «Новососедово» Дмитрий Каменев. А в Шерегеше уже назвали дату открытия сезона — торжественную церемонию запланировали на 11 ноября.