Новосибирский горнолыжный комплекс «Юрманка» готовят к открытию

Что касается горнолыжного комплекса «Новососедово», который не работает уже три сезона, в этом году его также запускать не планируют. Об этом НГС сообщил директор «Новососедово» Дмитрий Каменев. А в Шерегеше уже назвали дату открытия сезона — торжественную церемонию запланировали на 11 ноября.