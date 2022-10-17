Власти Кузбасса назвали новую дату открытия сезона в Шерегеше — он стартует раньше
В новом сезоне будет увеличено время катания
Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется на неделю раньше, чем изначально заявляли в дирекции Шерегеша. В понедельник,
При этом в сентябре дирекция Шерегеша сообщила в качестве даты открытия нового сезона
NGS42.RU обратился в дирекцию за пояснением, почему сезон было решено открыть раньше, на данный момент комментарий не получен.
При этом в пресс-службе АПК сообщили, что туристов в сезоне 2022/2023 ждут новинки. В частности, к программе лояльности для жителей региона на данный момент подключены 11 партнеров, в течение сезона ожидается, что выгодных предложений для кузбассовцев станет больше. Для подключения кешбэка за проживание, питание, экскурсии, оздоровительные процедуры и другие услуги горнолыжного курорта туристам нужно иметь банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности.
Также в новом сезоне за счет освещения склона и канатки продлят время работы трассы «Запад» на горе Мустаг, которую любят новички и семьи с детьми. Для сокращения пробок до курортного комплекса достраивают новую дорогу от поселка.
Для прилетевших в новокузнецкий аэропорт туристов в сервисном центре «Белка» начнет работу удаленный пункт выдачи багажа. Благодаря этому туристы смогут налегке добираться до Шерегеша и уже на месте получать багаж. Аналогичный алгоритм будет действовать и при отлете.
Сообщалось, какие изменения произойдут на