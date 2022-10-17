Власти Кузбасса назвали новую дату открытия сезона в Шерегеше — он стартует раньше

Для прилетевших в новокузнецкий аэропорт туристов в сервисном центре «Белка» начнет работу удаленный пункт выдачи багажа. Благодаря этому туристы смогут налегке добираться до Шерегеша и уже на месте получать багаж. Аналогичный алгоритм будет действовать и при отлете.

Сообщалось, какие изменения произойдут на секторе А , в частности, там появятся тротуары и велодорожки. Также на курорте планируют построить 37 апарт-комплексов.