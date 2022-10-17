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Власти Кузбасса назвали новую дату открытия сезона в Шерегеше — он стартует раньше

В новом сезоне будет увеличено время катания

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В сентябре дирекция Шерегеша сообщала, что открытие сезона состоится ближе к концу ноября

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Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется на неделю раньше, чем изначально заявляли в дирекции Шерегеша. В понедельник, 17 октября, пресс-служба администрации правительства Кузбасса сообщила, что старт сезону в Шерегеше будет дан 11 ноября. Праздничные мероприятия будут проходить до 13 ноября. Точное время и программа будут известны чуть позже, передают наши коллеги из NGS42.RU.

При этом в сентябре дирекция Шерегеша сообщила в качестве даты открытия нового сезона 18–19 ноября. Однако спустя некоторое время сообщение об открытии было удалено из соцсетей дирекции.

NGS42.RU обратился в дирекцию за пояснением, почему сезон было решено открыть раньше, на данный момент комментарий не получен.

При этом в пресс-службе АПК сообщили, что туристов в сезоне 2022/2023 ждут новинки. В частности, к программе лояльности для жителей региона на данный момент подключены 11 партнеров, в течение сезона ожидается, что выгодных предложений для кузбассовцев станет больше. Для подключения кешбэка за проживание, питание, экскурсии, оздоровительные процедуры и другие услуги горнолыжного курорта туристам нужно иметь банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности.

Также в новом сезоне за счет освещения склона и канатки продлят время работы трассы «Запад» на горе Мустаг, которую любят новички и семьи с детьми. Для сокращения пробок до курортного комплекса достраивают новую дорогу от поселка.

Для прилетевших в новокузнецкий аэропорт туристов в сервисном центре «Белка» начнет работу удаленный пункт выдачи багажа. Благодаря этому туристы смогут налегке добираться до Шерегеша и уже на месте получать багаж. Аналогичный алгоритм будет действовать и при отлете.

Сообщалось, какие изменения произойдут на секторе А, в частности, там появятся тротуары и велодорожки. Также на курорте планируют построить 37 апарт-комплексов.

ШерегешГорнолыжный сезонОткрытие сезона
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