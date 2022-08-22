Въездной знак, велодорожки, тротуары, стелы: в Шерегеше преобразится сектор A

В Шерегеше пройдут масштабные работы по благоустройству сектора А. Они разделены на три этапа, первый из которых запланирован на осень 2022 года. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, с которой ознакомился корреспондент NGS42.RU.

В рамках первого этапа предполагается ремонт части тротуаров в секторе А, установка навигационных стел (указателей), а также строительство пешеходных дорожек и велодорожек к сектору от пересечения автодороги Чугунаш — Шерегеш с улицей Гагарина в Шерегеше (их протяженность составит около 2,5 километра). Вдоль дорожек установят новое освещение.