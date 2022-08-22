Въездной знак, велодорожки, тротуары, стелы: в Шерегеше преобразится сектор A
Благоустройство территории горнолыжного курорта пройдет в три этапа
В Шерегеше пройдут масштабные работы по благоустройству сектора А. Они разделены на три этапа, первый из которых запланирован на осень 2022 года. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, с которой ознакомился корреспондент NGS42.RU.
В рамках первого этапа предполагается ремонт части тротуаров в секторе А, установка навигационных стел (указателей), а также строительство пешеходных дорожек и велодорожек к сектору от пересечения автодороги Чугунаш — Шерегеш с улицей Гагарина в Шерегеше (их протяженность составит около 2,5 километра). Вдоль дорожек установят новое освещение.
В ходе второго и третьего этапов в секторе А продолжат обновлять тротуары, кроме того, обустроят километровую экотропу (от подъемника Skyway до верхней части улицы Олимпийской), несколько парковых зон и мест отдыха. Там разместят беседки, скамейки, павильоны и торговые ряды для предпринимателей, спортивные и детские площадки, игровые и декоративные элементы. В их числе — въездной знак «Шерегеш» из объемных просвечивающихся букв в районе въезда на сектор А.
На днях администрация Таштагольского района объявила тендер на первый этап благоустройства сектора А. Начальная стоимость контракта составляет 58,7 миллиона рублей, все работы подрядчик должен будет выполнить не позднее 31 октября 2022 года. Заявки на аукцион власти принимают до 29 августа.
— Существует проект благоустройства курорта Шерегеш, который предусматривает строительство пешеходных и велосипедных дорожек, элементов ландшафтного дизайна, мест отдыха под открытым небом и так далее. Сейчас муниципалитетом объявлен конкурс на обустройство пешеходной дорожки с освещением. Если подрядчик будет определен, он до нового [зимнего] сезона должен будет выполнить эти работы, — рассказали NGS42.RU в пресс-службе администрации Таштагольского района.
Ранее в редакцию портала от читателей поступили сведения, что в связи с предстоящими мероприятиями по благоустройству с конца августа до конца октября практически все гостиницы, рестораны и иные заведения в секторе А будут вынуждены прекратить работу. В администрации Таштагольского района опровергли эту информацию, уточнив, что отдельные организации могут временно приостановить деятельность по своему усмотрению (как правило, для подготовки к зимнему сезону), однако массового закрытия не ожидается.
Заместитель главы Шерегешского городского поселения Сергей Куртигешев сообщил корреспонденту NGS42.RU, что второй и третий этапы благоустройства сектора А запланированы на 2023 год. Все работы будут профинансированы из областного бюджета, их стоимость сейчас уточняется.
Как писал NGS42.RU, в начале августа стало известно, что в Шерегеше построят новые апарт-комплексы на 7,6 тысячи мест. Также компания-инвестор намерена возвести на курорте новые магазины, рестораны, спа-центры, парковки и другие объекты.
На прошлой неделе в Шерегеше прошел первый снег. Видео со снежными хлопьями над горой Мустаг опубликовали в паблике «Инструкторы Шерегеш» во «ВКонтакте».