«Для августа это редкость»: в Шерегеше пошел первый снег
В Кемеровскую область пришла холодная арктическая масса
На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области пошел первый снег. Видео со снежными хлопьями над горой Мустаг опубликовали в паблике «Инструкторы Шерегеш» «ВКонтакте».
В пресс-службе Кемеровского гидрометцентра назвали такой случай редким:
— Для августа это редкость, но в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса. Заток холода поступает в Кемеровскую область с северо-востока. В ближайшие дни сохранится прохладная погода, при прояснениях возможны заморозки, перемены в погоде ожидаем с воскресенья, — рассказали в ведомстве нашим коллегам из NGS24.RU.
В 2021 году первый раз снег в Шерегеше выпал 12 сентября. Через пару часов он уже растаял. При этом с 20 сентября на горе образовался снежный покров, который уже не таял.