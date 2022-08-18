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«Для августа это редкость»: в Шерегеше пошел первый снег

В Кемеровскую область пришла холодная арктическая масса

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Заток холода поступает с северо-востока

Заток холода поступает с северо-востока

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На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области пошел первый снег. Видео со снежными хлопьями над горой Мустаг опубликовали в паблике «Инструкторы Шерегеш» «ВКонтакте».

В пресс-службе Кемеровского гидрометцентра назвали такой случай редким:

— Для августа это редкость, но в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса. Заток холода поступает в Кемеровскую область с северо-востока. В ближайшие дни сохранится прохладная погода, при прояснениях возможны заморозки, перемены в погоде ожидаем с воскресенья, — рассказали в ведомстве нашим коллегам из NGS24.RU.

В 2021 году первый раз снег в Шерегеше выпал 12 сентября. Через пару часов он уже растаял. При этом с 20 сентября на горе образовался снежный покров, который уже не таял.

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