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Тема дняДата открытия сезона в Шерегеше
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Со звездами и подарками: администрация курорта Шерегеш назвала дату открытия зимнего сезона

Также раскрыли некоторые подробности праздника

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Любителям лыж осталось подождать совсем немного

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Официальный телеграм-канал дирекции курорта Шерегеш в среду, 14 сентября, сообщил дату открытия нового сезона, а также, сохраняя интригу, рассказал о некоторых подробностях предстоящего шоу. Планируется, что выйти на горные склоны можно будет в конце осени, пишет NGS42.RU.

— Долгожданное открытие зимнего сезона в Шерегеше стартует 18–19 ноября. Планы у нас грандиозные. Большая развлекательная программа, яркий фестиваль от МУЗ-ТВ со звездами, подарками и розыгрышами. Больше сказать пока не можем, надо держать интригу, — сообщает дирекция.

Также там отметили, что в скором времени расскажут о новинках курорта в предстоящем горнолыжном сезоне.

В августе сообщалось, какие изменения произойдут на секторе А, в частности, там появятся тротуары и велодорожки.

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