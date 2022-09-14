Со звездами и подарками: администрация курорта Шерегеш назвала дату открытия зимнего сезона
Также раскрыли некоторые подробности праздника
Официальный телеграм-канал дирекции курорта Шерегеш в среду, 14 сентября, сообщил дату открытия нового сезона, а также, сохраняя интригу, рассказал о некоторых подробностях предстоящего шоу. Планируется, что выйти на горные склоны можно будет в конце осени, пишет NGS42.RU.
— Долгожданное открытие зимнего сезона в Шерегеше стартует 18–19 ноября. Планы у нас грандиозные. Большая развлекательная программа, яркий фестиваль от МУЗ-ТВ со звездами, подарками и розыгрышами. Больше сказать пока не можем, надо держать интригу, — сообщает дирекция.
Также там отметили, что в скором времени расскажут о новинках курорта в предстоящем горнолыжном сезоне.
В августе сообщалось, какие изменения произойдут на секторе А, в частности, там появятся тротуары и велодорожки.