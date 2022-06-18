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«Три козыря у меня — не пью, не курю, занимаюсь спортом»: 95-летний атлет установил рекорд России

Александр Николаевич быстрее всех пробежал 800 метров в своей возрастной категории

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Тренировки несколько раз в неделю, здоровый образ жизни и позитивный настрой. Это секреты спортивного долголетия самого возрастного легкоатлета Красноярского края Александра Николаевича Веретнова. Ему 95 лет, недавно он поставил рекорд России на дистанции 800 метров в своей возрастной категории.

Сын помогает Александру Николаевичу находить интересные соревнования и регистрироваться в качестве участника. Всё остальное спортивный пенсионер делает сам: готовится, соблюдает режим и дисциплину, придерживается собственного графика тренировок. Большая статья о физкультурнике вышла недавно на портале NGS24.RU.

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