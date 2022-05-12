Либеро играл на обезболивающих: как новосибирский «Локомотив» взял серебро чемпионата России по волейболу

— Большое спасибо всему нашему персоналу, докторам, массажистам. Они работали днем и ночью. Я практически не выходил из их кабинета. Играл на обезболивающих, но когда идет такой адреналин, накал, то боли не чувствуешь. Это для меня не первая травма. Это жизнь, это профессиональный спорт, без этого никуда.

Никто не думал, что мы так здорово начнем сезон, первые шесть туров были лидерами, остановились только на казанском «Зените». Так получилось, что у «Зенита» мы ни разу не выиграли по ходу сезона, а у «Динамо» выиграли два раза, но уступили динамовцам в финале. Это непредсказуемо, но все довольны. Какой-то осадок остался, но пройдет несколько дней и всё забудется, будем радоваться. Не хватило эмоций, потраченных в полуфинале? Конечно. В той игре было много накала, страстей. А наши болельщики — это вообще отдельная история. Я очень рад, что играю в этом клубе и вижу эту семью, это большая огромная семья, которая поддерживает везде и всегда, — приводит слова либеро «Локомотива» Романа Мартынюка пресс-служба клуба.