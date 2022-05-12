Либеро играл на обезболивающих: как новосибирский «Локомотив» взял серебро чемпионата России по волейболу

Новосибирский волейбольный «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России — 2022. На днях в Казани завершился последний этап сезона — так называемый «Финал шести», где приняли участие шесть команд. Золото досталось московскому «Динамо», с которым подопечные Пламена Константинова устроили фантастическую зарубу в финальном поединке, но, к сожалению, уступили (2–3 по партиям). Как итог — вполне заслуженное серебро, которое имеет золотой отлив, учитывая тай-брейк в решающем матче. Как железнодорожники пришли к этому достижению — рассказал спортивный журналист Максим Замятин специально для НГС.
Этим вторым местом «Локомотива» его болельщики вполне могут быть довольны, хотя второе место, как известно, одно из самых обидных в профессиональном спорте. Новосибирцы здорово прошли «Финал шести». Они очень грамотно распределили силы, заняв второе место в подгруппе Б: «Локо» уступил в группе питерскому «Зениту», зато в полуфинале в трех партиях обыграл «Зенит» казанский.
Как говорили после игры с хозяевами площадки болельщики, для «Локомотива» это был матч года, после которого предстояло играть финал с московским «Динамо». Были опасения относительно того, что команда Константинова сможет второй день подряд сохранять свежесть и эмоции, но в поединке с динамовцами железнодорожники приятно удивили. Дважды «Динамо» выходило вперед в счете по сетам, и дважды «Локомотив» догонял, не раскиснув и собравшись с максимальной концентрацией. Новосибирцы были очень хороши на блоке, прекрасно действовали Дражен Лубурич (26 очков), Гордон Перрин и Дмитрий Лызик плюс главная звезда «Локомотива» — Ильяс Куркаев.
Однако на тай-брейк «Локомотив» уже не хватило. С первых же минут пятой партии динамовцы далеко оторвались в счете, и при счете 2:7 в пользу москвичей Константинов взял тайм-аут. Он не спас «Локомотив», в действиях которого пропала слаженность и появились ошибки, которыми охотно пользовался соперник. В концовке преимущество «Динамо» достигло огромных семи очков (5:12). Новосибирцам лишь удалось сделать счет чуть более приличным — 9:15, и золото второй год подряд отправилось в стан бело-голубых.
— Большое спасибо всему нашему персоналу, докторам, массажистам. Они работали днем и ночью. Я практически не выходил из их кабинета. Играл на обезболивающих, но когда идет такой адреналин, накал, то боли не чувствуешь. Это для меня не первая травма. Это жизнь, это профессиональный спорт, без этого никуда.
Никто не думал, что мы так здорово начнем сезон, первые шесть туров были лидерами, остановились только на казанском «Зените». Так получилось, что у «Зенита» мы ни разу не выиграли по ходу сезона, а у «Динамо» выиграли два раза, но уступили динамовцам в финале. Это непредсказуемо, но все довольны. Какой-то осадок остался, но пройдет несколько дней и всё забудется, будем радоваться. Не хватило эмоций, потраченных в полуфинале? Конечно. В той игре было много накала, страстей. А наши болельщики — это вообще отдельная история. Я очень рад, что играю в этом клубе и вижу эту семью, это большая огромная семья, которая поддерживает везде и всегда, — приводит слова либеро «Локомотива» Романа Мартынюка пресс-служба клуба.
В целом сезон для «Локомотива» действительно можно назвать удачным. Более того, несмотря на обидно проваленную пятую партию финала, новосибирцы выжали из нынешнего чемпионата максимум. Ведь в ключевых поединках, когда решались по-настоящему важные задачи, подопечные Пламена Константинова чаще всего играли неудачно: домашние матчи в Лиге чемпионов с «Заксой» и «Чивитановой», полуфинал Кубка России с «Зенитом», домашняя игра с теми же казанцами, где определялся хозяин «Финала шести», и упомянутый выше финальный поединок. Все эти игры оставили досадное чувство, что «Локомотив» был достоин много большего, но не реализовал свой потенциал.
— Эмоции уже улеглись, осталось еще одно чувство. Проигрывать именно в финале — особенное ощущение. Это пропущенная возможность, были близки к победе в чемпионате. Но общее удовлетворение есть — один из наших лучших сезонов, — подвел итог сезона главный тренер Пламен Константинов.
Для «Локомотива» это уже пятый подиум в истории чемпионатов России — до этого были две бронзы, серебро и золото. При этом чемпионство в сезоне 2019/2020 сложно назвать полноценным, так как тот сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и победитель определялся по итогам турнирной таблицы на момент прекращения матчей.
Помимо медалей, попадание в призы чемпионата страны должно было гарантировать «Локомотиву» и участие в еврокубках, но из-за спецоперации на Украине российские команды отстранили от них на неопределенный срок.
В марте Международная федерация волейбола (FIVB) отменила чемпионат по волейболу среди мужских команд, который должен был пройти в Новосибирске и еще 9 городах России.