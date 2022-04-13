Зиганул на награждении. Что будет с российским гонщиком после скандального жеста

Пятнадцатилетний гонщик оказался в эпицентре скандала. После неосторожного жеста Артема Северюхина обвинили в фашизме. На церемонии награждения чемпионата Европы по картингу он вскинул правую руку вверх. Это расценили как запрещенный жест. И теперь парня проверяют Международная и Российская федерации автоспорта.



Несмотря на то что Артем извинился и объяснил свой поступок случайностью, его уже исключили из команды. Что теперь грозит спортсмену? И есть ли у него шанс вернуться к соревнованиям? Разбираемся в коротком видео.