Зиганул на награждении. Что будет с российским гонщиком после скандального жеста
Собрали всю историю в коротком видео
Пятнадцатилетний гонщик оказался в эпицентре скандала. После неосторожного жеста Артема Северюхина обвинили в фашизме. На церемонии награждения чемпионата Европы по картингу он вскинул правую руку вверх. Это расценили как запрещенный жест. И теперь парня проверяют Международная и Российская федерации автоспорта.
Несмотря на то что Артем извинился и объяснил свой поступок случайностью, его уже исключили из команды. Что теперь грозит спортсмену? И есть ли у него шанс вернуться к соревнованиям? Разбираемся в коротком видео.
Напомним, пятнадцатилетний Артем Северюхин победил на первом этапе чемпионата Европы по картингу и на пьедестале продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. После этого спортсмена выгнали из команды Ward Racing.
Артем принес извинения сразу после инцидента, а чуть позже записал специальное видео. В нем спортсмен объяснил, что пытался выразить благодарность так, как его научили друзья-итальянцы, и попросил прощения. Артем подчеркнул, что не поддерживает нацизм и считает его «одним из самых страшных преступлений против человечества».
Тем не менее Международная автомобильная федерация (FIA) инициировала расследование. Уральскому гонщику может грозить пожизненная дисквалификация.
Тем временем известный комментатор и блогер Василий Уткин заступился за гонщика.
Уткин посвятил ему пост в своем телеграм-канале. В нем комментатор назвал обсуждения вокруг Артема «перемыванием косточек», а также напомнил, что он — не первый спортсмен, который продемонстрировал «жест римских легионеров».
— Была знаменитая история, когда таким жестом Паоло Ди Канио, забив за Лацио в римском дерби, поприветствовал ровно так же свой фанатский сектор. И ему всего лишь штраф выписали, причем для серии А — довольно умеренный по меркам 2005 года.
Уткин призвал оставить гонщика в покое. Комментатор уверен, что Артем действительно не хотел ничего плохого и «просто немного не разобрался».
— Это всё равно что наказывать 5-летнего ребенка, который впервые принес из детского сада домой первый шумный детский мат, — уверен блогер.