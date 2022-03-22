Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей

Правительство Новосибирской области сократило объем финансирования спортивных организаций региона ХК «Сибирь» и ФК «Новосибирск».
По данным закона об областном бюджете на 2022 год, размещенном на сайте правительства, господдержка «НПХК "Сибирь"» составила 550 миллионов рублей. Годом ранее на это выделили 641 миллион.
По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральный директор «НПХК "Сибирь"» — Кирилл Фастовский. Учредитель, по данным Росстата, — Министерство физкультуры и спорта НСО. Выручка в 2020 году составила 524,8 миллиона рублей, чистый убыток — 17,8 миллиона.
Футбольный клуб «Новосибирск» в этом году получит 250 миллионов, в 2021 году на это выделили 251,3 миллиона.
Генеральный директор ФК «Новосибирск» — Андрей Перлов. Выручка в 2020 году составила
Субсидии для баскетбольного клуба «Динамо» сократились с 81 до 66 миллионов. При этом финансирование хоккейного клуба «Сибсельмаш» (хоккей с мячом) увеличилось с 60,46 до 90 миллионов рублей. Финансирование регбийного клуба «Сибирь» осталось на прежнем уровне и составило 15 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске планировали провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Однако в начале марта стало известно, что его решили перенести из России, такое решение приняла Международная федерация хоккея. Накануне, 21 марта, министр спорта НСО Сергей Ахапов сообщил, какие соревнования будут проводить в новой ледовой арене, которую строили для чемпионата.