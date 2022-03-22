Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей

Правительство Новосибирской области сократило объем финансирования спортивных организаций региона ХК «Сибирь» и ФК «Новосибирск».

По данным закона об областном бюджете на 2022 год, размещенном на сайте правительства, господдержка «НПХК "Сибирь"» составила 550 миллионов рублей. Годом ранее на это выделили 641 миллион.

По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральный директор «НПХК "Сибирь"» — Кирилл Фастовский. Учредитель, по данным Росстата, — Министерство физкультуры и спорта НСО. Выручка в 2020 году составила 524,8 миллиона рублей, чистый убыток — 17,8 миллиона.