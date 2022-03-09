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Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции из-за ситуации с авиаперевозками

Спортсмены со штабом должны вылететь в Россию уже сегодня

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Игроки были на учебно-тренировочных сборах в Турции

Игроки были на учебно-тренировочных сборах в Турции

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Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба сегодня, 9 марта.

— «Новосибирск» прерывает учебно-тренировочный сбор в Турции и возвращается домой. В связи с ситуацией, сложившейся в сфере пассажирских авиаперевозок, руководством клуба совместно с тренерским штабом и футболистами принято решение о досрочном возвращении команды в Новосибирск, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня тренерский штаб и футболисты должны вылететь из Антальи и транзитом через Москву вернутся в Новосибирск. Команда будет готовиться к сезону в манеже «Заря».

Сегодня стало известно, что Узбекистанский национальный перевозчик сообщил о дополнительных рейсах в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Ранее НГС рассказывал, что Новосибирская авиакомпания S7 Airlines сообщила в своем телеграм-канале, что они прекращают все международные рейсы с 5 марта. Утром 4 марта в компании говорили, что прекратят летать в ряд зарубежных стран.

Многие европейские страны и США закрыли свое воздушное пространство для российских бортов из-за спецоперации на Украине.

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авиацияфутбольный клуб «Новосибирск»
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