Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции из-за ситуации с авиаперевозками

Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба сегодня, 9 марта.
— «Новосибирск» прерывает учебно-тренировочный сбор в Турции и возвращается домой. В связи с ситуацией, сложившейся в сфере пассажирских авиаперевозок, руководством клуба совместно с тренерским штабом и футболистами принято решение о досрочном возвращении команды в Новосибирск, — говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня тренерский штаб и футболисты должны вылететь из Антальи и транзитом через Москву вернутся в Новосибирск. Команда будет готовиться к сезону в манеже «Заря».
Сегодня стало известно, что Узбекистанский национальный перевозчик сообщил о дополнительных рейсах в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.
Ранее НГС рассказывал, что Новосибирская авиакомпания S7 Airlines сообщила в своем телеграм-канале, что они прекращают все международные рейсы с 5 марта. Утром 4 марта в компании говорили, что прекратят летать в ряд зарубежных стран.
Многие европейские страны и США закрыли свое воздушное пространство для российских бортов из-за спецоперации на Украине.