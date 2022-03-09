Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции из-за ситуации с авиаперевозками

Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращает игроков из Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба сегодня, 9 марта.

— «Новосибирск» прерывает учебно-тренировочный сбор в Турции и возвращается домой. В связи с ситуацией, сложившейся в сфере пассажирских авиаперевозок, руководством клуба совместно с тренерским штабом и футболистами принято решение о досрочном возвращении команды в Новосибирск, — говорится в сообщении пресс-службы.



Сегодня тренерский штаб и футболисты должны вылететь из Антальи и транзитом через Москву вернутся в Новосибирск. Команда будет готовиться к сезону в манеже «Заря».