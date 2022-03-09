Узбекский авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из Новосибирска

Узбекистанский национальный перевозчик сообщил о дополнительных рейсах в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. В пресс-службе АО Uzbekistan Airways сообщили, что это связано с «увеличением спроса среди пассажиров».
О введении дополнительных рейсов компания начала сообщать с
— 9, 16 и 23 марта 2022 года АО Uzbekistan Airways выполнит дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент — Новосибирск — Ташкент, — говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways.
Ранее НГС рассказывал, что Новосибирская авиакомпания S7 Airlines сообщила в своем телеграм-канале, что они прекращают все международные рейсы с