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Узбекский авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из Новосибирска

На полеты увеличился спрос среди пассажиров

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О введении дополнительных рейсов компания начала сообщать с <nobr class="_">5 марта</nobr>

О введении дополнительных рейсов компания начала сообщать с 5 марта

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Узбекистанский национальный перевозчик сообщил о дополнительных рейсах в Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. В пресс-службе АО Uzbekistan Airways сообщили, что это связано с «увеличением спроса среди пассажиров».

О введении дополнительных рейсов компания начала сообщать с 5 марта.

— 9, 16 и 23 марта 2022 года АО Uzbekistan Airways выполнит дополнительные авиарейсы по направлению Ташкент — Новосибирск — Ташкент, — говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways.

Ранее НГС рассказывал, что Новосибирская авиакомпания S7 Airlines сообщила в своем телеграм-канале, что они прекращают все международные рейсы с 5 марта. Утром 4 марта в компании говорили, что прекратят летать в ряд зарубежных стран.

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ТашкентУзбекистанавиаперевозчики
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