Россиянка Анна Щербакова взяла золото Олимпиады в фигурном катании

Российская фигуристка Анна Щербакова — новая олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании. Щербакова чисто откатала произвольную программу и в сумме с короткой получила 255.95 балла.
На втором месте — Александра Трусова (251.73 балла). Третье — у японки Каори Сакамото (233,13 балла).
Ранее по итогам короткой программы лидировала Камила Валиева, но во время финального проката фигуристка упала. Судьи поставили ее на четвертое место с результатом 224.09 балла.
Анне Щербаковой 17 лет, она действующая чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала Гран-при, трёхкратная чемпионка России и бронзовый призёр чемпионата России. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.
Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе.
СЮЖЕТ
Участие в Олимпийских играх Камилы Валиевой омрачил допинговый скандал: проба, взятая 25 декабря 2021 года, показала наличие запрещенного вещества — триметазидина. Об этом стало известно только 8 февраля, после победы сборной Олимпийского комитета России на командных соревнованиях фигуристов. По данным The New York Times, помимо триметазидина, в доинг-пробе были обнаружены гипоксен и L-карнитин. Дисциплинарный комитет допустил участие Камилы Валиевой в личных соревнованиях параллельно с расследованием, однако уже МОК отменил все торжественные церемонии награждения, на которых будет присутствовать фигуристка.