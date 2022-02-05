В Новосибирске спортсмены соревновались в гонках на снегоходах — девушек туда не берут

Сегодня, 5 февраля, на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске прошел Кубок Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Как это было — смотрите в репортаже фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Организаторы рассказали, что планируют в следующем году выдвинуть свою кандидатуру в качестве организаторов на проведение этапа чемпионата России.
— Всё прошло прекрасно, мы планируем заявить нашу площадку для проведения этапа чемпионата России в следующем году, — рассказал НГС организатор соревнований Сергей Карачинцев.
В гонках на снегоходах в категории А победил Сергей Романенко из Нового Уренгоя (ЯНАО). В категории В победу одержал Александр Захаров. В гонках на сноубайках первым стал Никита Петров. Все победители представляли Новый Уренгой.
Серебро взяли Андрей Прокопченко (Новый Уренгой, категория А), Андрей Вузов (Новосибирск, категория В), Даниил Бугакин (Новосибирск, гонки на сноубайках).
Бронзу соревнований получили Евгений Мартюченко (Новый Уренгой, категория А), Владислав Сорокин (Новый Уренгой, категория В), Кирилл Цвенгер (Кемерово, гонки на сноубайках).
Весной 2021 года впервые за пять лет на «Сибирском кольце» на Ключ-Камышенском плато прошли автосоревнования. Землю площадью