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Тема дняГолый парень проехал на капоте «Волги»
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В Новосибирске спортсмены соревновались в гонках на снегоходах — девушек туда не берут

Победителями соревнований во всех трех категориях стали гости из другого города

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Площадкой для гонщиков стало Ключ-Камышенское плато

Площадкой для гонщиков стало Ключ-Камышенское плато

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Сегодня, 5 февраля, на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске прошел Кубок Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Как это было — смотрите в репортаже фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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Соревнования прошли в трех категориях. Две первые — это кросс на снегоходах в категории А (попасть в нее могут только мужчины с большим опытом) и категории В. А также кросс-сноубайк

Соревнования прошли в трех категориях. Две первые — это кросс на снегоходах в категории А (попасть в нее могут только мужчины с большим опытом) и категории В. А также кросс-сноубайк

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В гонках на снегоходах не могут участвовать женщины. Таков регламент соревнований. Исключение составляют гонки на сноубайках

В гонках на снегоходах не могут участвовать женщины. Таков регламент соревнований. Исключение составляют гонки на сноубайках

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Судьи не учитывают количество кругов и красоту езды. Здесь важно приехать первым

Судьи не учитывают количество кругов и красоту езды. Здесь важно приехать первым

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В любительскую категорию могли заявиться все желающие, у кого есть спортивный снегоход

В любительскую категорию могли заявиться все желающие, у кого есть спортивный снегоход

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Организаторы рассказали, что планируют в следующем году выдвинуть свою кандидатуру в качестве организаторов на проведение этапа чемпионата России.

— Всё прошло прекрасно, мы планируем заявить нашу площадку для проведения этапа чемпионата России в следующем году, — рассказал НГС организатор соревнований Сергей Карачинцев.

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В гонках на снегоходах категории А выступили 6 спортсменов, категории В — 10 человек, в соревнования на сноубайках заявились 5 участников

В гонках на снегоходах категории А выступили 6 спортсменов, категории В — 10 человек, в соревнования на сноубайках заявились 5 участников

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В категории «гонки на сноубайках» могут участвовать и девушки. Хотя выглядит это не менее экстремально, чем гонки на снегоходах

В категории «гонки на сноубайках» могут участвовать и девушки. Хотя выглядит это не менее экстремально, чем гонки на снегоходах

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В гонках на снегоходах в категории А победил Сергей Романенко из Нового Уренгоя (ЯНАО). В категории В победу одержал Александр Захаров. В гонках на сноубайках первым стал Никита Петров. Все победители представляли Новый Уренгой.

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Серебро взяли Андрей Прокопченко (Новый Уренгой, категория А), Андрей Вузов (Новосибирск, категория В), Даниил Бугакин (Новосибирск, гонки на сноубайках).

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Бронзу соревнований получили Евгений Мартюченко (Новый Уренгой, категория А), Владислав Сорокин (Новый Уренгой, категория В), Кирилл Цвенгер (Кемерово, гонки на сноубайках).

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Весной 2021 года впервые за пять лет на «Сибирском кольце» на Ключ-Камышенском плато прошли автосоревнования. Землю площадью 110 га передали спортивной школе. Проект развития территории автодрома «Сибирское кольцо» на улице Выборной утвердили осенью. Проект разработало управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Здесь построят объекты для технических видов спорта.

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Ключ-Камышенское платогонкисоревнованияСибирское кольцо
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