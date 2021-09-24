На автодром «Сибирское кольцо» в Новосибирске потребуется полмиллиарда. Смотрим схему четырех гоночных трасс

В Новосибирске на автодром на Выборной потребуется 500 миллионов рублей
В Новосибирске утвердили проект развития автодрома «Сибирское кольцо» на улице Выборной — его разработало управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.
— Назначение этого участка — строительство объектов для технических видов спорта. Представленный проект предусматривает создание нескольких трасс — для авто-, мотогонок, велосипедов. Необходимо решить несколько смежных вопросов, связанных с развитием Октябрьского района, чтобы шум, который здесь неизбежен, не тревожил жителей близлежащих домов. Никакого другого назначения эта земля иметь не будет, жилую застройку на этом участке вести нельзя из-за близкого расположения ТЭЦ-5 и высоковольтных линий, — отметил вчера на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По словам вице-мэра Анны Терешковой, на реализацию проекта понадобится около 500 млн рублей. Сейчас мэрия будет искать инвестора, чтобы работать на условиях государственно-частного партнерства.
— Пока это только проект. Сейчас идет документальная работа, оформление земельного участка, с этим тоже есть вопросы, — рассказал президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян.
Центр технических видов спорта «Сибирское кольцо» планируют разместить на земельном участке в 114,6 гектара. Территория будет разделена на несколько сегментов для разных видов спорта — для автомобильного спорта (автокросс, ралли-кросс, картинг, драгрейсинг, дрифт), мотоциклетного спорта (мотокросс, спидвей, мототриал), велосипедного спорта (различные направления BMX), тренировочные и прогулочные трассы для остальных видов велоспорта — роллеров и скейтбордистов. По периметру расположатся спортивные объекты типа бассейнов, кортов, которые будут защищать жилые дома от шума.
Земля, на которой предполагалось возвести спорткомплекс, была в аренде у застройщика с 2015 года. Строить трассу тогда взялся известный новосибирский бизнесмен Алексей Джулай (он же возглавил «Сибирское кольцо»). Строительство так и не началось, в 2020 году участок был возвращен муниципалитету.