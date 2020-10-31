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Досадное поражение: ХК «Сибирь» проиграл казанскому «Ак Барсу»

Игра закончилась со счетом 5:3

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«Ак Барс» прервал серию побед «Сибири»

«Ак Барс» прервал серию побед «Сибири»

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«Ак Барс» обыграл хоккейный клуб «Сибирь»

В ночь на субботу, 31 октября, в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Сибири» провели гостевую встречу с ХК «Ак Барс» из Казани. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу соперников.

В первом периоде сибиряки начали уверенно и сумели забить три безответных шайбы в ворота соперников. Счет открыл нападающий «Сибири» Дмитрий Комаров.

Первая шайба игры

Во втором периоде «Ак Барс» сумел отыграть все три шайбы. Несмотря на то, что тренер новосибирцев посчитал третью шайбу недействительной, судьи решили, что всё было по правилам.

Третью шайбу новосибирцам забил нападающий Виктор Тихонов

Исход игры решился в третьем периоде: хоккеисты «АК Барса» забросили «Сибири» две шайбы. Причем последняя была забита в пустые ворота.

В прошлой игре команда из Новосибирска в гостях разгромила «Металлург». Игра закончилась со счетом 3:0.

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