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По голу за период: «Сибирь» разгромила «Металлург» со счетом 3–0

Это первая победа «снеговиков» в гостях после поражений в четырех выездных матчах подряд

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«Снеговики» во время матча с&nbsp;«Барысом» 26 октября 2020 года

«Снеговики» во время матча с «Барысом» 26 октября 2020 года

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28 октября хоккеисты «Сибири» встретились с «Металлургом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. Игра завершилась со счетом 3–0.

На протяжении нескольких лет сибиряки успешно играют с магнитогорцами, а те сейчас испытывают серьезные проблемы с кадрами из-за карантина ключевых игроков. С учетом этого спортивные эксперты прогнозировали сибирякам победу. Так и произошло.

На 15-й минуте «Сибирь» открыла счет. Отличился Миловзоров, ассистентом забитой шайбы выступил Шаров.

На первых секундах второго периода Миловзоров при поддержке Йокипакка и Ли увеличил разрыв до 0–2.

На последней минуте третьего периода игрок «Сибири» Микаэль с помощью Пуустинена забил третью шайбу. Таким образом, встреча завершилась со счетом 3–0.

«Металлург» — «Сибирь». Лучшие моменты первого периода 28 октября 2020

На момент встречи «лисы» занимали четвертое место в Восточной конференции и продолжали держаться вплотную к тройке лидеров.

«Сибиряки» находились на восьмом месте, при этом положение у команды довольно шаткое: «Барыс», которого она опережает всего на одно очко, сыграл на шесть матчей меньше.

«Металлург» — «Сибирь». Лучшие моменты второго периода 28 октября 2020

«Сибирь» выиграла три последних матча после 6-матчевой серии поражений.

За последние две недели магниитогорцы выиграли только один матч — над «Северсталью» (5:4). 26 октября «Металлург» проиграл дома новгородскому «Торпедо» (2:3, овертайм). В тот же день новосибирцы выиграли в домашнем матче у «Барыса» (Казахстан) со счетом 3:1.

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