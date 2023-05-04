11-летний программист из Новосибирска при помощи нейросети написал сочинение: оно обмануло бы даже филолога

Пятиклассник из Новосибирска стал программистом в 11 лет. Алеша Моисеев уже пишет программы для проверки знаний по математике и географии и при помощи нейросети создал сочинение. Этот текст филолог посчитал написанным так, как если бы его по-настоящему писал пятиклассник. Историю одаренного мальчика опубликовал на канале «Люди как люди» новосибирский журналист Дмитрий Кабанов.
— Я давно хотел снять фильм о ком-то, кто работает с искусственным интеллектом, и неожиданно нашел Лешу. Он в 11 лет сам написал программу для создания карт в «Майнкрафт» и чат-бот для проверки знаний по математике и географии, — рассказал Дмитрий.
Свое будущее школьник видит в сфере разработки искусственного интеллекта, нейросети — его главное увлечение.
— Искусственный интеллект, нейросети и вся эта линейка чудных слов на него оказывают чарующее влияние. И это понятно. Обычное программирование — это игра в инженера по строительству египетских пирамид, где ты можешь сделать всё, что хочешь, но надо много продумывать мелочей и в итоге погрязнуть в рутине. А программирование, связанное с искусственным интеллектом, словно магия по результату, хотя технически это просто использование мощных компьютеров для перебора всевозможных вариантов, — рассказал об увлечении Леши его папа Борис Моисеев в разговоре с НГС.
Вот что рассказал профессиональный филолог о тексте, который Леша написал при помощи ChatGPT.
— При должном подходе определить, писал текст человек или это результат деятельности нейросети, практически невозможно без привлечения широких массивов данных в виде текстов конкретного человека, по которым можно провести что-то вроде автороведческого исследования и сделать на этом основании выводы, — объясняет в фильме кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания ИФМИП НГПУ Игорь Саженин. — Что касается самого сочинения, оно вполне логично, это логичный связный текст, раскрывающий ряд аспектов. Для пятиклассника это более чем нормальный текст.
Правда, этот опыт отец маленького программиста не оценил: по мнению Бориса, написать сочинение самому Леше будет полезнее.
Как и папа, пятиклассник пишет на языке С# и, по мнению Бориса, уже соответствует уровню джуниора (младшего программиста в команде разработчиков. — Прим. ред.).
— Я часто работаю из дома, и Леша не только знает много профессиональной конкретики, но и <...> погружен в мои текущие проекты. Порой лучше, чем мои коллеги в команде. Хотел бы в перспективе ему выдавать какие-то полезные для меня задачи по работе. Пока спорно, но через год — очень вероятно, что к этому приду, — строит планы Борис.
Ранее наше московские коллеги разбирались, какие профессии могут уйти в прошлое, уступив нейросетям, и почему действительно хорошим специалистам бояться нечего.