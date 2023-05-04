11-летний программист из Новосибирска при помощи нейросети написал сочинение: оно обмануло бы даже филолога

— Я давно хотел снять фильм о ком-то, кто работает с искусственным интеллектом, и неожиданно нашел Лешу. Он в 11 лет сам написал программу для создания карт в «Майнкрафт» и чат-бот для проверки знаний по математике и географии, — рассказал Дмитрий.

Свое будущее школьник видит в сфере разработки искусственного интеллекта, нейросети — его главное увлечение.

— Искусственный интеллект, нейросети и вся эта линейка чудных слов на него оказывают чарующее влияние. И это понятно. Обычное программирование — это игра в инженера по строительству египетских пирамид, где ты можешь сделать всё, что хочешь, но надо много продумывать мелочей и в итоге погрязнуть в рутине. А программирование, связанное с искусственным интеллектом, словно магия по результату, хотя технически это просто использование мощных компьютеров для перебора всевозможных вариантов, — рассказал об увлечении Леши его папа Борис Моисеев в разговоре с НГС.