«Сократят 300 млн человек по всему миру»: людей каких профессий совсем скоро могут заменить роботы

Так, Илон Маск и руководители крупнейших мировых IT-корпораций призвали на полгода остановить улучшение нейросетей, чтобы определиться с правилами их безопасности. А тем временем MSK1.RU узнал у экспертов, чего нам ждать от искусственного интеллекта и не придут ли машины на смену homo sapiens, потеснив тех, кто их же и создал.



Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин называет технологию «искусственный интеллект» инструментом, которым будет пользоваться человечество. Он вспоминает, что в ходе истории всегда находились те, кто ратовал за научный прогресс, и ретрограды, склонные жить прошлым и привычным.