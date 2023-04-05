«Сократят 300 млн человек по всему миру»: людей каких профессий совсем скоро могут заменить роботы

В последнее время искусственный интеллект занимает всё большее пространство в нашей жизни. Популярные нейросети отвечают на вопросы пользователей, создают тексты, иллюстрации, даже ставят диагнозы пациентам, делают новости и пишут дипломы и так далее. При этом всё сложнее стало отличить труд человека от работы машины. После восторгов люди начали задумываться: не грозит ли человечеству глобальная безработица и восстание машин, о котором снимали фильмы и писали книги фантасты прошлого.
Так, Илон Маск и руководители крупнейших мировых IT-корпораций призвали на полгода остановить улучшение нейросетей, чтобы определиться с правилами их безопасности. А тем временем MSK1.RU узнал у экспертов, чего нам ждать от искусственного интеллекта и не придут ли машины на смену homo sapiens, потеснив тех, кто их же и создал.
Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин называет технологию «искусственный интеллект» инструментом, которым будет пользоваться человечество. Он вспоминает, что в ходе истории всегда находились те, кто ратовал за научный прогресс, и ретрограды, склонные жить прошлым и привычным.
— Это сродни вопросу, как два крестьянина в начале ХХ века сидят на завалинке и рассуждают: «Ох, вот трактор появился». Один говорит: «Пойду-ка я на тракториста-механика учиться». А другой ему говорит: «Нет, не ходи, это бесовское изобретение, я вот лучше со своей лошадкой буду землю бороной пахать, как мне мои деды и прадеды завещали», — рассказал MSK1.RU Роман Душкин. — Я думаю, метафора понятна, тут вопрос не в том, заменит ли искусственный интеллект человека, а в том, заменит ли человек, применяющий технологию искусственного интеллекта, человека без нее.
Искусственный интеллект — удар по экономике?
О том, что человек не останется без работы, уступив ее машинам, заявляют и экономисты. Меньше всего стоит опасаться за свое будущее «синим воротничкам», а работникам умственного труда нужно всего лишь быть в курсе новых технологий и своевременно прокачивать скиллы.
— Пока всё, что демонстрирует искусственный интеллект, это достаточно примитивная функция — его используют и прицепляют уже к каким-то действующим профессиям, — поделился мнением экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко. — Пока еще, мягко говоря, он находится в базовой стадии своего развития. Собственно говоря, основная задача машины — это выполнять самый примитивный функционал.
Потапенко уверен, что чем более архаична и авторитарна система социального устройства, тем меньше шансов на применение искусственного интеллекта, потому что, грубо говоря, нужно обеспечивать занятость.
— У нас же проблема не в безработице, а в том, что она структурная: готовится огромное количество так называемых белых воротничков, которые экономике не особо нужны, — добавил он. — Если в ближайшие 5 или 10 лет закрыть часть вузов, то от их отсутствия ничего не изменится.
Дмитрий Потапенко — российский предприниматель, блогер и радиоведущий. По образованию инженер-конструктор-технолог (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики). В 90-е годы торговал техникой на «Горбушке» в соседнем ряду с Евгением Чичваркиным* (признан в РФ иноагентом). С 2003-го по 2005 год управлял сетью «Пятерочка» в Москве и Московской области. Сейчас — генеральный директор ООО «МДГ».
Мы вторые после Соединенных Штатов по количеству гастарбайтеров и продолжим такими же быть.
Другие специалисты полагают: даже если сокращение и произойдет, то это пойдет на пользу человечеству. Машины возьмут на себя рутинный труд, освободив создавшим их людям время для творчества и развития. Экономист Рустем Шайахметов рассказал, что в некоторых странах практикуется уменьшение рабочих часов во многом благодаря применению новых технологий.
— Весь мир идет по этому пути, многие страны это уже осуществили. Во-первых, развивается искусственный интеллект. Эксперты банка Goldman Sachs предполагают, что с учетом развития искусственного интеллекта будет сокращение порядка 300 миллионов человек, — сказал Шайахметов. — Во-вторых, весь мир идет к тому, что люди меньше работают, так как в развитых странах производительность труда позволяет человеку достойно жить на то, что он производит за рабочее время.
Кто в группе риска?
Аналитики портала SuperJob выяснили, что переводчики, менеджеры по туризму и официанты больше других специалистов боятся, что их работу в ближайшие 10 лет могут отнять роботы. В то же время врачи, строители и учителя почти за это не переживают, свидетельствуют данные опроса, который проводили в феврале и марте 2023 года.
Как сообщает пресс-служба портала, переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за три года стало больше в 2 раза, причем 56% переводчиков считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми. В то, что искусственный интеллект вскоре заменит некоторые должностные обязанности, верит 42% менеджеров по туризму.
Журналист Ян Налимов также назвал профессии, которые скоро успешно освоит искусственный интеллект. В группе риска в том числе и сами создатели «цифрового разума».
— Наибольший риск замены нейросетью, как считают исследователи, у айтишников (сами породили своего убийцу!) — на первом месте веб-дизайнеры (100%). Также под угрозой математики (100%), писатели (100%) (что меня удивило, это же творчество), журналисты-репортеры и блокчейн-инженеры (94,1%), — полагает он. — В список вошли такие профессии, как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, юрист, бухгалтер и копирайтер.
Всё ли так мрачно?
Эксперты полагают, что опасаться за свои рабочие места россиянам пока рано. Во-первых, государство не допустит массовой безработицы. Во-вторых, технология искусственного интеллекта пока еще далеко не настолько совершенна, чтобы прийти на замену человеческому мышлению с его вариативностью. И в-третьих, санкции со стороны Запада могут значительно замедлить этот процесс.
— Где Россия и где искусственный интеллект? — уточнил Дмитрий Потапенко. — Потому что даже то, чем балуются, находится в недружественных странах и в недружественном программном обеспечении. Искусственный интеллект должен владеть неким словарным запасом. Но поскольку тут отражается и внешний конфликт, который у нас присутствует, кириллическая зона будет сокращаться фундаментально.
— Он может это делать на языках, которые являются массовыми, — добавил экономист. — Когда-то очень давно кириллическая зона была порядка 300 миллионов, сейчас она схлопывается по понятным причинам. Поэтому, чтобы нам дальше развивать искусственный интеллект в кириллической зоне, нам надо увеличивать проникновение русского языка повсюду.
Эксперты также говорят, что каждому человеку, который захочет работать, найдется свое место. И оно будет связано с задачами, которые можно эффективно решать при помощи новых инструментов, в том числе и на основе искусственного интеллекта.
— Людей не хватает, и если каждый человек станет в десять раз эффективнее с новыми инструментами, это не значит, что один будет заменять десять других, а девятерым не найдется работа. Всем найдется работа! Каждый должен включать голову и мышление, а не слышать звон, не зная, где он, — уверен Роман Душкин.
Пока же нейросети стали прекрасным подспорьем дизайнерам и иллюстраторам. Они создают прекрасные и головокружительные изображения, а журналисты используют этот инструмент для полета фантазии.